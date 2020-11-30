🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 ноября, полная Луна в знаке Близнецы — время быстрых и энергичных дел. Это благоприятный период для защиты научных изысканий или решения финансовых вопросов. Однако постоянное желание переключиться на другое занятие не способствует кропотливой работе и ведению долгосрочных проектов.

♈ Овен

У Вселенной всегда есть безупречный план на ваш счет. Когда дела идут наперекосяк, многие склонны опускать руки. Особенно в период полнолуния, когда все неудачи могут усугубляться. Но падать духом не стоит, Овен. Позвольте буре утихнуть. Вы поймете, куда двигаться дальше, когда уляжется пыль.

Космический совет: верьте в божественный план.

♉ Телец

Новолуние способствует началу всего нового, а полнолуние — лучшее время для завершения. По возможности расквитайтесь с проблемами, отпустите все, что вас тяготит, и приготовьтесь к перерождению. В этом вам поможет медитация. Инструкция к дальнейшим действиям явится в минуты тишины и покоя.

Космический совет: настройтесь на перерождение.

♊ Близнецы

Все начатое должно закончиться, а всему, что заканчивается, суждено начаться снова. Похоже, ваши отношения с близким человеком приближаются к распаду. Пришло время признать это и отпустить его с миром, освободив вас обоих. Сейчас вы создаете пространство для нового образа жизни.

Космический совет: подведите итог изжившим себя отношениям и отпустите.

♋ Рак

Как дитя Луны, вы почувствуете влияние нынешнего полнолуния сильнее других. В этот период вам часто будет казаться, что вас окружает масса неадекватных людей. Возникнет немало поводов для истерик и конфликтов. Но не стоит идти на поводу у эмоций, Рак. Ведь полнолуние быстро проходит, а чувство вины за собственные слова и поступки может длиться годами.

Космический совет: не поддавайтесь эмоциям.

♌ Лев

То, что приносит радость окружающим вас людям, необязательно должно радовать вас. А горе людей вокруг — не повод для ваших слез. Не нужно поступать так как все. Пришла пора говорить правду себе и тем, кто находится рядом. В том числе — говорить «нет». Научитесь этому, если еще не умеете.

Космический совет: настало время говорить правду.

♍ Дева

Вы верно оцениваете цель, предназначенную вам свыше. И полны решимости действовать в соответствии с внутренним руководством. У вас может не оказаться под рукой готового, расписанного до конца плана. Это нормально, Дева. Сделайте один шаг навстречу Вселенной, и мироздание сделает десять шагов навстречу вам.

Космический совет: все сложится лучше, чем вы думаете.

♎ Весы

Вы находитесь в промежуточной фазе, когда старая глава еще не завершена, а новая не началась. Нынешняя ситуация может показаться вам запутанной. Но подождите и вскоре увидите массу возможностей для ее разрешения. Расслабьтесь и не бегите впереди паровоза. Это полнолуние вдохновит вас на многое.

Космический совет: скоро вам откроется масса новых возможностей.

♏ Скорпион

В ближайшее время вы убедитесь, что ваша стратегия действует не на все и не на всех. Вы не можете управлять независящими от вас вещами. Вместо того чтобы играть в перетягивание каната со Вселенной, отпустите ложное чувство контроля, Скорпион. Терпение поможет вам преодолеть эту бурю.

Космический совет: отпустите ложное чувство контроля и выждите время.

♐ Стрелец

Вспомните, какие недуги вы недавно проигнорировали. Пора позаботиться о своем здоровье. Если вы чувствуете что-то неладное, не откладывайте визит к лечащему врачу. А если не в порядке ваше душевное самочувствие, станьте собственным лекарем. Загляните вглубь себя и разберитесь, что вас тяготит.

Космический совет: позаботьтесь о своем здоровье.

♑ Козерог

Полная Луна подталкивает вас перевести взгляд с материального мира в мир внутренний. Вы готовы к собственному просветлению. Вы в состоянии позволить космическим потокам вести вас туда, куда должны идти. Ваше творческое Я вот-вот покажет себя. Только откройте эту дверь и приготовьтесь к чудесам.

Космический совет: вы настроены на просветление.

♒ Водолей

Оставьте прошлое и всю связанную с ним боль позади. Для вас наступает переходный период. Поверьте, космические потоки ведут вас к более спокойным берегам. Включите в повестку дня медитацию. В этот период вы можете общаться с высшими силами. Вознесите свои молитвы, и их услышат.

Космический совет: откажитесь от болезненного прошлого и загадайте для себя чудесное будущее.

♊ Рыбы

Ваши мысли заряжены вибрацией, Рыбы. Они часто материализуются. Так что отбросьте негатив, очистите голову от страхов. Вы сильнее них. И довольно этой неуверенности в себе! Кто сказал, что вы хуже других, и чего-то недостойны? Хватит самоограничений, ни к чему лишать себя счастья, когда можно им наслаждаться.

Космический совет: настройтесь на позитивные вибрации.

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