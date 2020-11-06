Неверная жена: как Анатолий Васильев повторил судьбу своего героя из «Экипажа»

Судьба актера Анатолия Васильева по удивительному стечению обстоятельств напоминает его роль в фильме «Экипаж». Там супруга его героя Валентина Ненарокова предпочла другого мужчину — а в жизни жена Васильева тоже нашла себе другого. Точнее, других — их конфликт с актрисой Татьяной Васильевой из-за ее измен хорошо известен.

Пара поженилась во время учебы в Школе-студии МХАТ. Васильев пользовался большим успехом у противоположного пола, но все же женился на скромнице Татьяне Ицыкович, известной под его фамилией. Но уже через пару лет жена стала крутить романы на стороне. Как же вышло?

Как пишет Starhit.ru, сам Васильев не любит вспоминать первый брак. Он закончился разводом в 1983 году, после чего актер много лет не общался ни с женой, ни с их сыном Филиппом. Татьяна Васильева рассказывала, что даже внуки его не смягчили — он почти не интересуется ими, хотя пару лет назад все же начал изредка пересекаться с сыном.

Но проблемы начались еще до рождения ребенка. Причиной стало поведение Васильевой — она закрутила роман с режиссером Театра Сатиры Валентином Плучеком, у которого служила. Связь продлилась 13 лет и принесла ей главные роли и признание зрителей. Беременность от мужа не помешала парочке снова сойтись. Причем, как уверяла актриса, Анатолий Васильев все прекрасно знал, но предпочитал молчать.

«Не знаю, как Толя с этим мирился, полагаю, ему было не до меня, — рассказала она однажды. — Хотя он говорил, что стоял под кабинетом Плучека и смотрел».

Одновременно с этим Татьяна завела роман с актером Михаилом Державиным, женатым на Нине Буденной. Ему она была «походной женой». Васильев предпочитал смотреть и на это сквозь пальцы. А вот ее измены с актером Георгием Мартиросяном все же заставили пару развестись. Опять же — по инициативе актрисы, потому что Васильев игнорировал проблему.

РИА Новости

Татьяна Васильева сообщила мужу, что изменила и собирается уйти. Развод он ей дал — после того, как ударил ее в первый и последний раз. Хоть актриса его за это и не винит, позже она призналась, что он лукавил.

«У него были любовные связи, у меня… Но мужчине, наверное, тяжелее осознать неверность жены», — поведала она.

В отличие от своего героя в «Экипаже», Васильев нашел новое счастье. В 1991 году он повторно женился, Вера Васильева родила ему дочь. В 2009 году актер все же пересилил неприязнь к первой супруге и сыграл с ней и их общим сыном на сцене, но близко общаться с Филиппом все равно не стал.

Несколько лет назад Анатолий Васильев пережил новый виток славы. Его роль в «Сватах» стала для него знаковой, но уже после четвертого сезона он покинул проект. Пока зрители оплакивали смерть его персонажа, за кадром назревал конфликт актера с коллегой Федором Добронравовым. Впрочем, в седьмом сезоне, который скоро выйдет на экраны, Васильев снова появится. Правда, только в качестве воспоминаний других героев о нем.

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