Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2020 года

Чтение рун известно с древности — в отличие от гадания по звездам, овладеть этим искусством могут не многие. Но те, кому это дано, способны давать очень точные и четкие прогнозы для всех представителей астрологического круга.

Рунический провидец Игорь Вечерский — как раз один из них. Он не раз предсказывал важные события в жизни звезд и даже мировые катастрофы. Специально для 5-tv.ru он составил свой гороскоп на декабрь 2020 года.

Овен

В начале месяца (Хагалаз) — время, когда стоит расчистить путь для нового будущего. Не жалея того, что должно уйти. В середине месяца (Райдо) время новых дел, новых начинаний. Также смело отправляйтесь в поездки. В конце месяца (Лагуз) ваша интуиция выведет вас на правильный путь, прислушайтесь к ней.

Телец

В начале месяца (Кено) держите все под своим контролем и ваши планы приведут к четкой реализации задуманных целей. В середине месяца (Феху) говорит о том, что приходит время удачных и выгодных финансовых дел. В конце месяца (Гебо) налаживайте контакты, они принесут вам хороший результат в будущем.

Близнецы

В начале месяца (Эйваз) может принести вам возможность конфликтов и обострений старых неурядиц. Однако в этом и ваша сила, в этом ваша возможность достичь успеха. В середине месяца (Манназ) потребуется развивать внутренние качества и становиться сильнее. В конце месяца (Кено) время контроля над ситуацией, правильно спланируйте свои действия и получите нужную информацию, добейтесь цели.

Рак

В начале месяца (Тейваз п) не рекомендует на этот период планирования важных дел. В середине месяца (Манназ) вам следует найти так необходимого вам человека для реализации своих задач. В конце месяца (Дагаз) период, который характеризуется тем, что прошедшие определенные этапы следует оставить позади и открыть новый путь.

Лев

В начале месяца (Отал п) требует внимания к семье, к своему дому и в то же время не рекомендует операции с недвижимостью. В середине месяца (Уруз п) говорит о том, что накопленной энергии для всех планов еще недостаточно. Займитесь этим. В конце месяца (Феху) время удачного распределение ресурсов и время удачного заложения фундамента для будущих финансовых дел.

Дева

В начале месяца (Хагалаз) вам нужно избавиться от отжившего, следует разрушить то, что должно уйти. И открыть пути для новых способов реализации. В середине месяца (Йера) возможно потребуется хорошо поработать, но эта работа принесет результат. В конце месяца (Тейваз п) призывает вас обратить внимание на уже достигнутые задачи и заняться собой.

Весы

В начале месяца (Уруз) говорит о том, что у вас большое количество энергии присутствует в данный промежуток времени. Но проблема заключается в векторе приложения этих сил. В середине месяца (Феху п) предупреждает о возможных рисках в финансовой сфере. В конце месяца (Беркана) открывает для вас возможности для роста и развития начатых процессов, удачного стечения дел.

Скорпион

В начале месяца (Ингуз) хорошее время для эмоциональных проявлений, вы сможете вдохновить и убедить людей. В середине месяца (Кено п) говорит о том, что вашего контроля и знаний недостаточно для реализации задач. В конце месяца (Беркана п) также призывает вас обратить внимание на недостающие факторы и закрыв их вы достигните больших успехов.

Стрелец

В начале месяца (Беркана п) говорит о том, что вами используются не все способы, не все возможности для развития. Что-то осталось за гранью вашего внимания, следует открыть это. В середине месяца (Хагалаз) приходит время, которое потребует дополнительной осторожности, внимательности. Однако это и время, которое позволит вам расчистить свой путь. В конце месяца (Лагуз) слушайте себя и принимайте верное решение.

Козерог

В начале месяца (Ансуз) период общения и речи, когда вы сможете убедить людей. В середине месяца (Беркана) период развития, успешного развития различных сценариев. В конце месяца (Ингуз) период, когда вы сможете совместно с партнером достичь результата, сможете убедить окружающих и перейти на новый уровень развития.

Водолей

В начале месяца (Эйваз) период, который характеризуется возможностью некоторых жестких взаимоотношений, тем не менее этот период дает вам хорошие шансы успеха в этом. В середине месяца (Беркана п) предупреждает о наличии человека, который действует деструктивно на ваш путь. И этот фактор требует своего внимания. В конце месяца (Кено п) говорит о том, что вам не хватает контроля четкости планов и нужно обратить внимание на этот вопрос.

Рыбы

В начале недели (Ансуз) прислушайтесь к советам старших, более опытных товарищей. Обменивайтесь информацией и достигайте цели именно в общении с окружающими. В середине месяца (Вуньо п) рекомендует не предъявлять себе слишком больших требований и постараться найти комфортное состояние с самим собой. В конце месяца (Манназ п) призывает вас к правильному анализу окружающих и говорит о том, что вам требуется заняться саморазвитием и увеличением личного потенциала качеств.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный рунический гороскоп с 30 ноября по 6 декабря для всех знаков зодиака.