Дочь Марка Захарова показала подписчикам редкое фото с матерью

Дочь режиссера Марка Захарова Александра в своем аккаунте в Instagram показала подписчикам редкое фото с матерью — актрисой театра и кино Ниной Лапшиновой. На архивном снимке будущая звезда фильма «Криминальный талант» позирует в заботливых руках близкого человека.

«Моя прекрасная, мудрая, самая красивая мама…», — написала Александра Захарова в описании поста, опубликованного в День матери.

Instagram @alexandrazakharova_official

Подписчики знаменитости моментально заметили внешнее сходство девочки с Ниной Лапшиной. Другие юзеры посчитали, что Александра Захарова в равной степени похожа на обоих родителей.

«Мама красивая!»

«О, так вы на маму похожи!»

«Вы здорово на нее похожи, Сашенька! И на папу тоже — в равной мере на обоих! Значит вы дитя любви!»

«Как же вы, Саша, на маму похожи! Светлая память вашей маме», — пишут пользователи.

Окончив ГИТИС в 1956 году, актриса Нина Лапшинова уехала вслед за мужем в Пермь и была зачислена в труппу областного драматического театра, где прослужила до 1959 года. Позднее супруги перешли в Московский театр миниатюр «Эрмитаж».

Мать Александры Захаровой на протяжении жизни всегда пребывала в тени яркого таланта своего избранника. Несмотря на это, ее ценили пермские и московские режиссеры. Все свои силы Нина Лапшинова отдавала семье. Режиссер Марк Захаров всегда оставался благодарным ей за это. Актриса скончалась 10 сентября 2014 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Крутой профинансировал памятник Марку Захарову в Москве.