Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым

Певица Полина Гагарина официально подала документы на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. Как стало известно 5-tv.ru, соответствующее заявление было подано в Люблинский районный суд 24 ноября. Три дня спустя его приняли к производству.

Первая беседа супругов с судьей Еленой Панфиловой состоится 14 декабря в 15:00. Известно, что исполнительница требует предоставить ей опеку над их общей дочерью Мией. Однако она не против общения и встреч Исхакова с трехлетней девочкой.

Mos-sud.ru

После расторжения брака Гагарина собирается подать заявление на раздел имущества. Сейчас у супругов в собственности есть загородный дом, несколько квартир и компании исполнительницы.

О проблемах звездной пары говорили еще в прошлом году, но лишь весной они заявили о расставании. До сих пор они жили врозь, но разведены не были. Это второй брак певицы, от первого у нее есть 13-летний сын Андрей.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Гагариной уже нашел «замену» супруге.