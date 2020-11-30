Стала известна причина смерти основателя известного бренда сырков Бориса Александрова
О смерти бизнесмена стало известно в понедельник, 30 ноября, из сообщения Молочного союза России.
Фото: Скриншот с YouTube
Скончался президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда глазированных сырков «Б. Ю. Александров» Борис Александров. Об этом говорится в сообщении на странице «Молочного союза России» в Facebook.
«Стало известно, что скончался известный бизнесмен, создатель бренда, президент группы компаний «Ростагрокомплекс» — Борис Юрьевич Александров. <…> Единственный в России трижды Лауреат премии «Предприниматель года», — говорится в сообщении.
Согласно данным 5-tv.ru, Александров умер после инфицирования коронавирусом. Болезнь у предпринимателя подтвердили еще 7 ноября, а 23 ноября он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Все это время медики боролись за его жизнь. Александрову было 73 года.
Бизнесмен создал компанию «Ростагроэкспорт» в 1994 году. Она выпускает глазированные сырки под марками «Б. Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Советские традиции», «Ностальгия», «Крепыш», «Вкусный день».
Кроме того предприниматель, имевший медицинское образование, основал клинику доктора Александрова в Москве и центр похудения в Латвии. Александров был членом Академии проблем качества РФ и Российской академии бизнеса и предпринимательства, кавалером ордена «Знак качества». Также его награждали церковными орденами — Святого Преподобного Сергия Радонежского III степени и Святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что от коронавируса умер начальник самого засекреченного управления Минобороны РФ Алексей Буриличев.
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