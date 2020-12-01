США поймали на уловке в сравнении эсминца «Джон Маккейн» и «Адмирала Виноградова»

Некорректным назвал сравнение российского большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и эсминца ВМС США «Джон Маккейн» военный эксперт Василий Дандыкин. В интервью с изданием Nation News он объяснил, чем отличаются эти два военных судна. Ранее американское СМИ заявило о превосходстве эсминца над российским кораблем по ряду параметров.

По словам эксперта, вышеупомянутые корабли являются разными по своему предназначению и классу. Российское судно было создано для выполнения противолодочных задач, в то время как американское представляет собой многоцелевой корабль. По мнению Дандыкина, США проводят сравнение исключительно для того, чтобы заявить о собственном превосходстве, не учитывая такие важные детали.

«Заявление американцев сделано для того, чтобы снова заявить о своем превосходстве. Российский корабль гораздо мощнее американского по части противолодочных задач. Но они у них разные цели. Американцы не учитывают этот вопрос, а сравнение некорректно», — сказал эксперт.

Вашингтон регулярно делает подобные заявления, напомнил собеседник издания. Между тем, у РФ давно есть более современное оружие, чем у США — в частности, гиперзвуковые ракеты. Исходя из этого статью американского СМИ следует считать политическим заявлением, а не экспертной оценкой.

Эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды на Дальнем Востоке 24 ноября. Для перехвата судна ему навстречу был выслан большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». После предостережения о возможном таране американский эсминец сразу вышел в нейтральные воды. В Вашингтоне отрицают нарушение российских границ. МИД России назвал инцидент откровенной провокацией со стороны США. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США, прикрываясь двойными стандартами, объяснили заплыв эсминца в воды РФ.