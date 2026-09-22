Счет идет на недели: нарколог предупредил любителей выпивать каждый день

Ежедневное употребление алкоголя повышает риск цирроза

Ежедневное употребление даже небольшого количества алкоголя может привести к накоплению жира в клетках печени, рассказал изданию «Газете.ру» врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Специалист объяснил, что печень принимает на себя основную нагрузку при переработке спиртного. При этом первые изменения способны происходить без заметных симптомов: человек продолжает чувствовать себя нормально, хотя орган уже подвергается повреждению.

Наиболее ранним проявлением считается алкогольная жировая болезнь печени, или стеатоз. По словам врача, у некоторых людей она формируется всего за несколько недель, особенно при употреблении больших доз. На этой стадии процесс еще может быть обратимым: после отказа от спиртного печень во многих случаях восстанавливается.

Если человек продолжает ежедневно употреблять алкоголь в течение нескольких месяцев, стеатоз способен перейти в алкогольный гепатит. При многолетнем употреблении повышается риск фиброза и цирроза, который уже является необратимым. На его фоне могут развиваться печеночная недостаточность и рак печени.

Исаев добавил, что уже в первую неделю регулярного употребления у человека могут ухудшиться сон и концентрация внимания, повыситься артериальное давление и возникнуть нарушения сердечного ритма.

При длительном употреблении также увеличивается риск инфаркта, инсульта, онкологических заболеваний, нарушений памяти и координации. Возможна и алкогольная полинейропатия, которая сопровождается онемением, болью и слабостью в конечностях.

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