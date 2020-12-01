«Оградить детей!»: Юрист из Москвы обвинил Little Big в распространении порно

|
Оксана Тарасова
Эксклюзив 2 931

Юрист Вадим Харченко считает, что мегапопулярный клип Little Big на песню «S*ck My D*ck 2020» несет в себе призыв к действиям сексуального характера. Он пожаловался на видео в Роскомнадзор.

Фото, видео: Little Big, 5-tv.ru

Тема:
Little Big

Московский юрист Вадим Харченко рассказал 5-tv.ru, почему он осудил популярный клип группы Little Big на песню «S*ck My D*ck 2020» и пожаловался на него в Роскомнадзор. Согласно его заявлению, слова этой песни содержат «призыв к совершению действий сексуального характера по отношению к неопределенному кругу лиц, включая несовершеннолетних детей». Другие строчки песни: «And sing, With me, This words», по мнению Харченко, предлагают повторять оскорбительный посыл названия композиции.

«Ко мне обратился один из музыкантов, скажем так, преподаватель музыки, и попросил с юридической точки зрения дать оценку этому музыкальному произведению. В любом случае, чтобы дать оценку какую-то, необходимо экспертное заключение, но я как юрист обратился в Роскомнадзор с заявлением, чтобы провели проверку и при необходимости назначили соответствующую экспертизу. Что касается лично моего мнения, прекрасно понимаю, что при таком количестве поклонников этой группы есть и дети, и подростки, которые прекрасно владеют английским языком, и осуществить перевод песни труда никакого не составит», — заявил он.

Как пояснил Харченко в своем послании, ни в описании клипа, ни в первых его кадрах нет каких-либо возрастных ограничений, в то время как посмотрели его почти десять миллионов раз. Кроме того, восторженные комментарии, содержащие ненормативную лексику, поощряют интерес несовершеннолетних к ролику.

«Основной посыл — оградить детей от подобного рода музыкальных произведений, либо ограничить доступ к просмотру, прослушиванию. У меня у самого двое малолетних детей и мне не очень хотелось бы, чтобы мой старший сын что-то подобное увидел в общем доступе», — говорит юрист.

Харченко уверен, что «S*ck My D*ck 2020» может привести к опаснейшим социальным и психологическим деформациям. Он настаивает, что клип можно приравнивать к распространению и пропаганде порнографии, и что авторы и исполнители должны быть привлечены к ответственности по части 3 статьи 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Жалобу в Роскомнадзор я уже отправил, соответственно, жду сейчас результатов рассмотрения, но все-таки до общественности, конечно, хотелось бы донести эту информацию, поскольку дословный перевод этой песни, я думаю, вы прекрасно знаете. Двусмысленно можно интерпретировать слова, в том числе как призыв к совершению действий, в том числе, сексуального характера. Статья соответствующая у меня подготовлена для СМИ», — добавил он.

Клип «S*ck My D*ck 2020» был загружен на YouTube 6 ноября. В начале ролика музыканты предупреждают, что не преследуют цель оскорбить чьи-то чувства, а предлагают к просмотру «гимн ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века».

Клип начинается с того, что музыканты и приглашенные гости — блогер Данила Поперечный, продюсер Александр Гудков — готовятся к празднованию Рождества. Юморист Гарик Харламов в костюме Санта-Клауса приносит подарки в виде лесных пожаров, извержения вулкана. Участники группы Little Big в это время пьют «Новичок» наряжают елку игрушками-коронавирусами.

Тема:
Little Big
25 нояб
Лидер Little Big запустил челлендж с танцующей копией себя самого — видео
21 нояб
Киркорова на «Голубом огоньке» предложили заменить группой Little Big
20 нояб
ТОП-7 желанных мужчин России 2020 года
13 нояб
«Чушь собачья!» — Лоза не поверил, что клипы Little Big популярнее песни «Плот»
7 нояб
Новый клип Little Big набрал миллионы просмотров сразу после премьеры
6 нояб
Little Big выпустили клип, пропитанный ненавистью к 2020 году
27 окт
Солистка Little Big выложила фото топлес и рассказа, как изнуряла себя голодом
16 окт
Плодотворный развод: экс-супруга солиста Little Big выпустила новый сингл
14 окт
Солистка Little Big новым снимком в сети разделила подписчиков на два лагеря
5 окт
«Я отважно резал пуповину» — участник Little Big поделился впечатлениями от рождения сына

Читайте также

Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.20
0.34 91.20
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
Фото: Ефремов написал первое письмо с извинениями жене погибшего в ДТП Захарова
13:31
В Госдуме ответили на просьбы артистов о господдержке в период пандемии
13:18
Подозреваемого в убийстве 25 пенсионерок маньяка поймали в Татарстане
13:14
Марина Зудина призналась, что никогда не хотела быть женой Табакова
13:11
Сотрудников Педагогического университета в Москвы эвакуируют из-за пожара
12:57
«Лицо отекшее»: Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в алкоголизме

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
Василиса Володина поделилась астропрогнозом на декабрь для всех знаков зодиака
Возвращение Псаки: ТОП-5 «крылатых» фраз будущего пресс-секретаря Белого дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми