«Оградить детей!»: Юрист из Москвы обвинил Little Big в распространении порно

Московский юрист Вадим Харченко рассказал 5-tv.ru, почему он осудил популярный клип группы Little Big на песню «S*ck My D*ck 2020» и пожаловался на него в Роскомнадзор. Согласно его заявлению, слова этой песни содержат «призыв к совершению действий сексуального характера по отношению к неопределенному кругу лиц, включая несовершеннолетних детей». Другие строчки песни: «And sing, With me, This words», по мнению Харченко, предлагают повторять оскорбительный посыл названия композиции.

«Ко мне обратился один из музыкантов, скажем так, преподаватель музыки, и попросил с юридической точки зрения дать оценку этому музыкальному произведению. В любом случае, чтобы дать оценку какую-то, необходимо экспертное заключение, но я как юрист обратился в Роскомнадзор с заявлением, чтобы провели проверку и при необходимости назначили соответствующую экспертизу. Что касается лично моего мнения, прекрасно понимаю, что при таком количестве поклонников этой группы есть и дети, и подростки, которые прекрасно владеют английским языком, и осуществить перевод песни труда никакого не составит», — заявил он.

Как пояснил Харченко в своем послании, ни в описании клипа, ни в первых его кадрах нет каких-либо возрастных ограничений, в то время как посмотрели его почти десять миллионов раз. Кроме того, восторженные комментарии, содержащие ненормативную лексику, поощряют интерес несовершеннолетних к ролику.

«Основной посыл — оградить детей от подобного рода музыкальных произведений, либо ограничить доступ к просмотру, прослушиванию. У меня у самого двое малолетних детей и мне не очень хотелось бы, чтобы мой старший сын что-то подобное увидел в общем доступе», — говорит юрист.

Харченко уверен, что «S*ck My D*ck 2020» может привести к опаснейшим социальным и психологическим деформациям. Он настаивает, что клип можно приравнивать к распространению и пропаганде порнографии, и что авторы и исполнители должны быть привлечены к ответственности по части 3 статьи 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Жалобу в Роскомнадзор я уже отправил, соответственно, жду сейчас результатов рассмотрения, но все-таки до общественности, конечно, хотелось бы донести эту информацию, поскольку дословный перевод этой песни, я думаю, вы прекрасно знаете. Двусмысленно можно интерпретировать слова, в том числе как призыв к совершению действий, в том числе, сексуального характера. Статья соответствующая у меня подготовлена для СМИ», — добавил он.

Клип «S*ck My D*ck 2020» был загружен на YouTube 6 ноября. В начале ролика музыканты предупреждают, что не преследуют цель оскорбить чьи-то чувства, а предлагают к просмотру «гимн ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века».

Клип начинается с того, что музыканты и приглашенные гости — блогер Данила Поперечный, продюсер Александр Гудков — готовятся к празднованию Рождества. Юморист Гарик Харламов в костюме Санта-Клауса приносит подарки в виде лесных пожаров, извержения вулкана. Участники группы Little Big в это время пьют «Новичок» наряжают елку игрушками-коронавирусами.