Мощный удар был нанесен в районе села Лелюковка в Харьковской области.
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
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Группировка войск «Запад» уничтожила две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на купянском направлении, сообщил источник в Минобороны России.
Как пишет РИА Новости, удар был нанесен в районе села Лелюковка в Харьковской области из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».
«В результате две установки были уничтожены», — сказал собеседник агентства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска нанесли удары по штабу командования ВСУ.
Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
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