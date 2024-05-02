Российский комплекс «Искандер» уничтожил две установки HIMARS под Купянском

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 41 0

Мощный удар был нанесен в районе села Лелюковка в Харьковской области.

Российский комплекс «Искандер» уничтожил две установки HIMARS под Купянском

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Тема:
Спецоперация

Группировка войск «Запад» уничтожила две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на купянском направлении, сообщил источник в Минобороны России.

Как пишет РИА Новости, удар был нанесен в районе села Лелюковка в Харьковской области из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

«В результате две установки были уничтожены», — сказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска нанесли удары по штабу командования ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Тема:
Спецоперация
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Российский комплекс «Искандер» уничтожил две установки HIMARS под Купянском

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