«Убежала ставить спираль»: Тарасова и Костенко высмеяли из-за постельной сцены

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Тарасова и Костенко высмеяли в Сети из-за постельной сцены

«Убежала ставить спираль»: Тарасова и Костенко высмеяли из-за постельной сцены

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Футболист и модель хотели показать страсть между ними. Но что-то в очередной раз пошло не так, и публика не поняла их юмора.

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко вновь нарвались на критику, опубликовав видеоролик, в котором якобы раскрыли секрет идеальных отношений. Многие посчитали, что супруги переборщили с интимными сценами.

Ролик был постановочный. По его сюжету спортсмен, проснувшись утром рядом с женой, захотел ее поцеловать, но Костенко его остановила и в коротком халате убежала в ванную. Там она принялась активно чистить зубы. Лишь после всех необходимых процедур она вернулась в спальню, чтобы предаться любовным утехам.

«Секрет идеальных отношений», — написали Костенко.

амамамНе все пользователи сети оценили интимные игры Тарасова и Костенко. Скриншот истории из социальных сетей блогера Анастасии Тарасовой. Instagram* / kostenko.94

Комичный, по мнению Тарасова и Костенко, сюжет оценили не все интернет-пользователи. Некоторые оставили под постом едкие и острые замечания.

«А ему не нужно?»

«А у него с утра во рту альпийская свежесть»;

«Настенька, лечите поджелудочную и кишечник, раз утром пахнет изо рта! У здорового человека утром не пахнет»;

«Я подумала, она убегает ставить спираль, чтобы не рожать через месяц опять»;

«Слишком много интима у вас, может, хватит?» — написали пользователи Сети.

Знаменитости решили не реагировать на мнение публики. Они и раньше нередко публиковали пикантные кадры. Костенко и вовсе заявляла — она не выставляет семейное счастье напоказ, она им делится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с годами менялся Дмитрий Тарасов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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