Запрещали брать еду: опекуны в Екатеринбурге три года избивали приемных детей

Дети были сильно запуганы. Лишь со временем смогли признаться в издевательствах над ними.

В Екатеринбурге опекуны почти три года избивали приемных детей. О жуткой истории порталу E1.RU сообщила старшая сестра несовершеннолетних Дарья.

Она указала, что со всеми своими братьями и сестрами поддерживала связь все эти годы. Всего их у нее пять. Они уверяли ее, что в семье им живется хорошо. Однако недавно дети внезапно прибежали к ней и заявили — приемные родители издевались и избивали их.

«Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко постригли», — рассказала Дарья.

Как только опекуны через видеокамеры видели, что дети без спроса открывали холодильник, тут же избивали их. Узнав об этом, девушка отправилась в полицию.

Вскоре сбежавших к Дарье детей забрали из приемной семьи и поместили во временный приют. Остальных пообещали также изъять. Дарья опасается, что этого может не произойти, ведь у опекунов есть деньги.

«В их семье семеро приемных детей. Откуда деньги — я не знаю, но у них несколько квартир, недавно новую купили», — добавила она.

Она призналась, что сейчас оформить опеку над братьями и сестрами не может, так как еще не получила положенную ей как сироте квартиру. Да и обеспечить всех детей она тоже не может.

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