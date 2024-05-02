Запрещали брать еду: опекуны в Екатеринбурге три года избивали приемных детей

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Опекуны в Екатеринбурге три года избивали приемных детей

Запрещали брать еду: опекуны в Екатеринбурге три года избивали приемных детей

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Дети были сильно запуганы. Лишь со временем смогли признаться в издевательствах над ними.

В Екатеринбурге опекуны почти три года избивали приемных детей. О жуткой истории порталу E1.RU сообщила старшая сестра несовершеннолетних Дарья.

Она указала, что со всеми своими братьями и сестрами поддерживала связь все эти годы. Всего их у нее пять. Они уверяли ее, что в семье им живется хорошо. Однако недавно дети внезапно прибежали к ней и заявили — приемные родители издевались и избивали их.

«Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко постригли», — рассказала Дарья.

Как только опекуны через видеокамеры видели, что дети без спроса открывали холодильник, тут же избивали их. Узнав об этом, девушка отправилась в полицию.

Вскоре сбежавших к Дарье детей забрали из приемной семьи и поместили во временный приют. Остальных пообещали также изъять. Дарья опасается, что этого может не произойти, ведь у опекунов есть деньги.

«В их семье семеро приемных детей. Откуда деньги — я не знаю, но у них несколько квартир, недавно новую купили», — добавила она.

Она призналась, что сейчас оформить опеку над братьями и сестрами не может, так как еще не получила положенную ей как сироте квартиру. Да и обеспечить всех детей она тоже не может.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Волгограде сверстницы избили 10-летнюю девочку в торговом центре.

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Осторожно: каких опасностей стоит ждать в период Холостой Луны

Последние новости

1:42
Канье Уэст — камень раздора? Почему Ким Кардашьян рассталась с Бекхэмом-младшим
1:09
США вели новые санкции против России
0:55
Запрещали брать еду: опекуны в Екатеринбурге три года избивали приемных детей
0:42
Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ: кого уволили на этот раз
0:19
«Убежала ставить спираль»: Тарасова и Костенко высмеяли из-за постельной сцены
0:06
Российский комплекс «Искандер» уничтожил две установки HIMARS под Купянском

Сейчас читают

Все так плохо? Деми Мур готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом из-за его болезни
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
«Провокационный жест»: политолог о поддержке Латвией ударов Украины по РФ
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео