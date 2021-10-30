О каких болезнях говорит цвет выделений из носа при насморке?

Врач оториноларинголог Ирина Руднева рассказала, как по цвету и консистенции выделений при насморке понять степень тяжести заболевания. Она также отметила различия между так называемым простудным насморком и симптомах коронавирусной инфекции.

В первую очередь, выделения и заложенность носа могут свидетельствовать о наличии острых респираторных инфекциях — ОРВИ или ОРЗ, гриппе и других. Для такого насморка чаще всего характерны три стадии: сухой ринит, стадии слизистых и слизисто-гнойных выделений. На первой ощущается сухость в пазухах, жжение и частое чихания, она может длиться от нескольких часов до двух дней.

«Вторая стадия — слизистых выделений, от прозрачных и водянистых, до слизистых с белесоватым оттенком. Густое слизистое отделяемое может быть банально из-за обезвоживания и сухости воздуха. Третья стадия — слизисто-гнойных выделений желтого и зеленого цвета, которая длится семь-десять дней и заканчивается выздоровлением при неосложненном течении. Даже поговорка такая есть: насморк хоть лечи, хоть не лечи, за семь дней пройдет. Но это, конечно, имеет отношение только к простому риниту», — говорит врач.

При заражении COVID-19 некоторые его признаки можно перепутать с другим респираторным заболеванием. Но насморк при коронавирусе отличается от обычной заложенности носа нарушением чувствительности к запахам.

«Он протекает, как обычный насморк по трем стадиям, но для него характерно выраженное снижение обоняния и вкусовой чувствительности, которые самостоятельно восстанавливаются в течение нескольких дней, но иногда и более месяца», — отмечает Ирина.

При любых симптомах ОРВИ и COVID-19 необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Ранее 5-tv.ru рассказывал об основных признаках коронавирусной инфекции у детей и взрослых.

Выделения желто-зеленого цвета

Почему выделения из носа приобретают такой оттенок? Это происходит из-за присоединения бактериальной инфекции. В носу человека живет много бактерий, которые служат охранной армией на входных воротах верхних дыхательных путей, но при ослаблении местного иммунитета из-за вирусной инфекции и воспаления слизистой защитные функции снижаются, и естественная флора разрастается и, в свою очередь, может усиливать воспаление.

Выделения зеленого и бурого цвета

Зеленоватые выделения говорят о развитии заболевания дыхательных путей. Если нос остается забитым ими длительное время, возможно воспаление носовых пазух (синусит), требующее посещения врача. Бурые выделения чаще всего говорят о проникшей в органы дыхания пыли. Регулярная влажная уборка поможет быстрее избавиться от этого симптома.

Неприятный запах

«Когда выделения из носа приобретают неприятный запах — обязательно показаться врачу и выполнить рентгенологические исследование околоносовых пазух, так как это может быть признаком гайморита, онкологического процесса, или инородного тела в полости носа», — предупреждает доктор.

Следы крови при насморке

Если при сморкании или после чихания вы увидели в платке следы крови, не спешите паниковать. Выделения из носа с прожилками крови чаще всего становятся следствием сухости воздуха в помещении. Вылетая из носа, корки, в которые превращаются выделения, царапают слизистую.

Затяжной насморк

Если заложенность носа не прекращается в течение недели, есть вероятность, что иммунитет не справляется с вирусом. В этом случае необходимо обратиться за помощью к специалисту — оториноларингологу или терапевту.

«Затяжные насморки с прозрачным отделяемым характерны для аллергического и вазомоторного ринита. Вазомоторный ринит — это насморк на фоне изменения сосудов полости носа, которые бывают из-за нарушения кровообращения в полости черепа, нарушения лимфооттока и ликвородинамики, а также на фоне гормональных изменений на фоне беременности, пубертатного периода, гипотериоза», — отмечает Руднева.

К частым и продолжительным насморкам также могут привести заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как синдром раздраженного кишечника, лактазная недостаточность, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Выделения из носа при наклоне головы

Появление обильных водянистых выделений из полости носа при наклонах головы, которые могут возникать и на фоне насморка, должно насторожить.

«Это может быть признак назальной ликвореи, то есть истечения жидкости из полости черепа, что может быть после перенесенных травм головы или онкологических процессов. Поэтому обязательно нужно показаться врачу», — предупреждает врач.

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