Соседка казанского душителя рассказала про странное исчезновение его тещи

Соседка подозреваемого в многочисленных жестоких убийствах пенсионерок Радика Тагирова рассказала, что у того пропала без вести его теща. Случилось это еще до его брака и переезда в дом. Женщина поделилась этим с 5-tv.ru, когда давала комментарий про «поволжского душегуба».

Как и другим соседям, Тагирова казался ей неплохим человеком.

«Он семьянин, живет здесь с семьей. Со мной здоровается, внешне ничего такого не говорит. Почему это вдруг серийный стал?» — удивилась женщина.

По ее словам, мужчина перебрался в их дом примерно год назад, когда съехался с одной из местных жительниц. Она часто видела его на прогулках с новорожденным ребенком. Странностей в поведении женщина за Тагировым не замечала и не знала, кем он работает и где.

А вот жену собеседница 5-tv.ru знает с детства. Женщина рассказала, что та уже была замужем, но развелась, жила с сыном-школьником, когда появился новый возлюбленный. В разговоре выяснилось внезапное обстоятельство.

«У нее родители умерли. Знаю, что мама исчезла, — рассказала соседка. — Она пила. Еще когда с мужем они жили, она уже пила».

Теща вероятного маньяка-душителя пропала без вести еще до знакомства с ним, полагает соседка. Хотя женщина затруднилась сказать точно, когда это произошло.

«А когда она пропала, я не знаю. Лет десять назад, наверное, — неуверенно закончила она. — В 2011 году? Нет, пораньше, наверное…»

Примечательно, что мать жены Радика Тагирова исчезла примерно тогда же, когда он вышел из тюрьмы. Это случилось в 2010 году, вскоре в Поволжье начались убийства с однотипным «почерком» — погибали женщины 75-90 лет. Убийца проникал в квартиры под видом сантехника или работника ЖКХ, душил старушек при помощи шнура или пояса, затем похищал деньги и ценности. Танирова задержали 1 декабря 2020 года в Казани.

Хотя Тагирова подозревают в 26 убийствах, сам он говорил, что сбился считать своих жертв. Так что и мать его жены может быть одной из них.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена казанского душителя не знала, что делал ее муж-маньяк.