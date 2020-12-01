Супруга задержанного по подозрению в массовых убийствах пожилых женщин Радика Тагирова не знала о том, чем он занимался. Об этом она эмоционально сообщила 5-tv.ru.

Женщина заявила, что они были женаты с 2018 года. По версии следствия, душить пенсионерок в Казани, Перми, республике Марий Эл и Удмуртии Тагиров начал еще в 2011 году. Задержать его смогли только 1 декабря 2020 года после девяти лет поисков.

«А вы знали о том, что он убивал?»

«Нет!»

«Точно не знали?»

«Клянусь, нет!» — практически прокричала женщина.

Со стороны семья подозреваемого маньяка-душителя казалась образцовой. Ранее соседи задержанного говорили, что пара была «приличная». При этом количество жертв мужчины может достигать 26-ти человек — все женщины в возрасте 75-90 лет, всех их задушили и обокрали.

Ранее 5-tv.ru выкладывал видео с шокирующим признанием маньяка-душителя пенсионерок из Казани.