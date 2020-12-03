Агата Муцениеце увезла детей на Мальдивы — фото

|
Рита Цветкова
1 049

Радостью от предвкушения долгожданного отпуска она поделилась на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @agataagata

Актриса и блогер Агата Муцениеце поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью о долгожданном отпуске на море вместе с детьми — сыном Тимофеем и дочерью Мией.

«Угадайте, куда мы летим? И пожелайте нам хорошего отдыха!» — написала она под фото из салона самолета.

Instagram @agataagata

Но гадать поклонникам не пришлось. Артистка так отчаянно ждала возможности улететь в теплые края, что несколько раз проговорилась о своих планах в разделе Instagram-сторис. Так что самые верные фанаты давно знали о предстоящем путешествии.

«На Мальдивы! Счастливого пути! Оторвитесь по полной!»

«Отличного отдыха! Вы заслужили!»

«Куда бы вы ни летели, вы просто молодцы! Отдых и отвлечение от всей этой серости и тусклости городов — это прекрасно! Желаю отличного отдыха!»

«Хорошего вам отдыха! Вы очень классные!»

«Не важно, куда. Главное, вместе», — пишут фолловеры в комментариях.

Тем временем бывший супруг Муцениеце актер Павел Прилучный выписался из московской клиники после жестокого нападения в одном из ночных клубов Калининграда. Он получил серьезную травму головы и перенес срочную операцию. Артист опубликовал видео, на которых возвращается домой — впереди еще курс реабилитации.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровенное признание Агаты, в котором она назвала виновных в ее разводе с Прилучным.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.20
-0.42 91.19
-0.12
Игра по его правилам: ТОП-5 манипуляторов по знаку зодиака

Последние новости

16:00
«Не своя смерть»: подруга умершей на стриме Reeflay сообщила о драке перед трагедией
15:58
«Меня это начинает напрягать»: сын Алибасова не исключил покушение на жизнь отца
15:42
Эксперт назвала сроки восстановления доходов россиян
15:39
Экс-судью заподозрили в связанных с Цапок аферах на миллиард рублей
15:29
Бледанс рассказала о попытке спасти сводную сестру от наркозависимости
15:23
Звезда «Холостяка» разбила лицо, попав в ДТП на острове Бали

Сейчас читают

PR-директор Бари Алибасова назвал причину госпитализации продюсера
Бари Алибасов госпитализирован после передозировки «Виагры»
Золотой айфон не смог заставить дочь Киркорова улыбнуться в свой день рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Цыпкин жестко размазал Бородину за критику «Беспринципных»