Актриса и блогер Агата Муцениеце поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью о долгожданном отпуске на море вместе с детьми — сыном Тимофеем и дочерью Мией.

«Угадайте, куда мы летим? И пожелайте нам хорошего отдыха!» — написала она под фото из салона самолета.

Instagram @agataagata

Но гадать поклонникам не пришлось. Артистка так отчаянно ждала возможности улететь в теплые края, что несколько раз проговорилась о своих планах в разделе Instagram-сторис. Так что самые верные фанаты давно знали о предстоящем путешествии.

«На Мальдивы! Счастливого пути! Оторвитесь по полной!»

«Отличного отдыха! Вы заслужили!»

«Куда бы вы ни летели, вы просто молодцы! Отдых и отвлечение от всей этой серости и тусклости городов — это прекрасно! Желаю отличного отдыха!»

«Хорошего вам отдыха! Вы очень классные!»

«Не важно, куда. Главное, вместе», — пишут фолловеры в комментариях.

Тем временем бывший супруг Муцениеце актер Павел Прилучный выписался из московской клиники после жестокого нападения в одном из ночных клубов Калининграда. Он получил серьезную травму головы и перенес срочную операцию. Артист опубликовал видео, на которых возвращается домой — впереди еще курс реабилитации.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровенное признание Агаты, в котором она назвала виновных в ее разводе с Прилучным.