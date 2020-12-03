Агата Муцениеце увезла детей на Мальдивы — фото
Радостью от предвкушения долгожданного отпуска она поделилась на своей странице в Instagram.
Фото, видео: Instagram @agataagata
Актриса и блогер Агата Муцениеце поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью о долгожданном отпуске на море вместе с детьми — сыном Тимофеем и дочерью Мией.
«Угадайте, куда мы летим? И пожелайте нам хорошего отдыха!» — написала она под фото из салона самолета.
Но гадать поклонникам не пришлось. Артистка так отчаянно ждала возможности улететь в теплые края, что несколько раз проговорилась о своих планах в разделе Instagram-сторис. Так что самые верные фанаты давно знали о предстоящем путешествии.
«На Мальдивы! Счастливого пути! Оторвитесь по полной!»
«Отличного отдыха! Вы заслужили!»
«Куда бы вы ни летели, вы просто молодцы! Отдых и отвлечение от всей этой серости и тусклости городов — это прекрасно! Желаю отличного отдыха!»
«Хорошего вам отдыха! Вы очень классные!»
«Не важно, куда. Главное, вместе», — пишут фолловеры в комментариях.
Тем временем бывший супруг Муцениеце актер Павел Прилучный выписался из московской клиники после жестокого нападения в одном из ночных клубов Калининграда. Он получил серьезную травму головы и перенес срочную операцию. Артист опубликовал видео, на которых возвращается домой — впереди еще курс реабилитации.
Ранее 5-tv.ru публиковал откровенное признание Агаты, в котором она назвала виновных в ее разводе с Прилучным.
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