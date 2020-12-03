Дробыш раскрыл, кто из артистов действительно нуждается в помощи
Жаловаться на бедственное положение из-за пандемии продолжают как звезды с многомиллионными доходами, так и простые работники индустрии.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Крики звезд российского шоу-бизнеса о помощи в период пандемии коронавируса, когда многие остались без возможности давать концерты, не утихают вот уже который месяц. Разъяснить, кто из представителей сферы искусства действительно нуждается в поддержке, взялся Виктор Дробыш. В беседе с ФАН продюсер заявил, что речь идет не о звездах первого эшелона, которые мелькают на экранах ежедневно, а о начинающих артистах и работниках рангом пониже — музыкантах, администраторах, менеджерах.
«Вот им реально сейчас очень трудно. Артисты „первой категории“, у которых есть подушка безопасности, могут позволить себе провести год без работы, но начинающие молодые музыканты — нет», — заявил Дробыш.
На фоне пандемии о безденежье уже высказывались многие знаменитости. Среди них — Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия, Сергей «Тарзан» Глушко, Олег Газманов, Елена Воробей и другие.
Между тем, на жалобы артистов уже отреагировали представители власти. Ранее 5-tv.ru писал, как прокомментировал просьбы о помощи от представителей эстрады депутат Госдумы Сергей Боярский.
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