В Госдуме ответили на просьбы артистов о господдержке в период пандемии

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Рита Цветкова
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Депутат Госдумы Сергей Боярский критически отнесся к жалобам звезд шоу-бизнеса на безденежье.

В Госдуме ответили на просьбы артистов о господдержке в период пандемии

Фото: ТАСС / Исакова Анна

Тема:
Эпидемия коронавируса

Депутат Госдумы, сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского, Сергей Боярский ответил звездам российского шоу-бизнеса на их жалобы о нехватке денег. Он счел их просьбы о льготах и поддержке на время пандемии преждевременными, так как несмотря на ограничения, они все еще могут зарабатывать выступлениями.

Отмена массовых мероприятий и сокращение числа зрителей концертных залов вызвало волну возмущения среди отечественных артистов. Продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что сейчас работникам сцены труднее выживать, чем в суровые 90-е, а юморист Владимир Винокур и вовсе объявил о намерении вернуться к профессии сварщика, чтобы сводить концы с концами.

Артистка Елена Воробей также жаловалась на финансовые трудности и предлагала государству обеспечить музыкантов и актеров льготами на продукты первой необходимости. А продюсер знаменитого «Ласкового мая» Андрей Разин согласился, что он и его коллеги пострадали от пандемии больше других, что может повлечь крах всей индустрии.

Instagram @razin_andrei_lm

В интервью ФАН Сергей Боярский отметил, что звезды ничем не отличаются от остальных россиян, а потому не вправе требовать особых условий и специальной государственной помощи.

«Оставим это на совести тех, кто считает возможным на фоне общей беды выставлять себя потерпевшими в каком-то особом плане. Правительство должно создавать условия для труда всем без исключения: и музыкантам в ресторанах, и музыкантам-звездам», — сказал он.

По мнению Боярского, необходимость ограничивать контакты людей на мероприятиях для их безопасности очевидна. При этом залы все еще могут заполняться на 50%, чего вполне достаточно для заработка на билетах.

«Вполне хорошая для людей возможность заработать, может быть, не те деньги, которые им бы хотелось, но по крайне мере, это все равно какая-то гарантия дохода, в том числе и для звезд шоу-бизнеса», — добавил депутат.

Боярский отметил, что ни о какой целевой поддержке для деятелей шоу-бизнеса не может быть и речи. На данный момент, по его словам, поддерживать артистов правительство не намерено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Сергей Боярский потребовал объяснений от властей Петербурга из-за концертов Басты.

Тема:
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