«Это следствие издевательств» — таролог назвала свою версию смерти Нины Акимовой

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Инна Масленикова
Эксклюзив 2 232

Карты таро раскрыли, какие издевательства пришлось терпеть звезде фильма «Сердце матери» перед смертью.

Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru

Звезду фильма «Сердце матери» нашли мертвой в собственной квартире 2 декабря. В беседе с 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова рассказала о предполагаемых причинах смерти Нины Акимовой.

У следствия есть две версии. Либо актриса умерла сама, либо к ее смерти кто-то приложил руку. Специалист разложила таро и вот, что сказали ей карты.

«Действительно, ее смерть — это следствие издевательств. Причем как психологических, так и физических. К ней насилие применялось, причем применялось регулярно, долгие годы. И она никому никогда не жаловалась. Потому что эти издевательства и страдания она принимала от человека, которого действительно любила», — считает таролог.

Марианна Абравитова рассказала, что вполне возможно, мучителем актрисы был ее близкий человек, которого она сделала родственником.

«СМИ говорят, что это пасынок. Могу согласиться с этим, потому что как раз идет энергия очень родного и близкого человека, над которым когда-то она взяла шефство. Таро утверждают именно эту истину. Женщина не погибла сама. Ей помогли это сделать. И помогали достаточно долгое время», — объяснила таролог.

Она считает, что именно одно из таких издевательство поставило точку в жизни Акимовой. По ее мнению, актриса ушла из жизни раньше времени.

На теле умершей накануне 75-летней звезды фильма «Сердце матери» нашли ссадину и гематомы в области глаз. Также Нина Акимова была без одежды и любимых бриллиантов. Предположительно, смерть произошла естественным путем. Но все, что происходило с Акимовой последний год — вызывает множество вопросов. Тело нашел тот самый пасынок, которого уже подозревали в избиении актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что следствие заинтересовали гематомы в области глаз и ссадины на голове. В настоящее время изучаются камеры видеонабюдения и обстоятельства вокруг смерти Нины Акимовой.

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