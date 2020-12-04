🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 декабря, убывающая Луна в знаке Рака располагает, к размышлениям над тем, как вы чувствуете, что вы любите. Звезды благосклонны к началу новых романтических отношений.

Посвятите время встречам и волнительным прогулкам за ручку невзирая на погоду. Сегодня также хороший день для поездок на природу и общению со старшим поколением.

♈ Овен

Овны, среди вашего окружения есть люди, которые мешают вам развиваться. Выберите время и проанализируйте, откуда они берутся. Звезды рекомендуют вам отфильтровать истории, которые вы слышите о себе и окружающем мире.

Космический совет: поверьте в свои силы и потенциал.

♉ Телец

В каждых отношениях наступает момент, когда можно нырнуть глубже или оставить все без изменений — на уровне ни к чему необязывающего секса. Сегодня отличное время, чтобы определиться с выбором, какую дальнейшую жизнь вы хотите, Тельцы. Принимая решение помните — ни один опыт, который действительно стоит пережить, не обходится без риска. Так что идите ва-банк.

Космический совет: не бойтесь пойти ва-банк.

♊ Близнецы

Близнецы, вы так крепко держитесь за свое материальное имущество, потому что боитесь — его может не хватить в самый ответственный для вас момент. Звезды предлагают все же ослабить хватку и даже поделиться своими накоплениями с близкими. Ничто не принесет вам большей радости, чем пребывание в энергии безоговорочной отдачи.

Космический совет: дарите с легкостью и купайтесь в энергии благодарности.

♋ Рак

Раки, вы не единственные, кто может спасти мир. Спускайтесь с баррикад, дайте возможность вмешаться в происходящее провидению. Сейчас самое время передохнуть и оглянуться в поисках тех, кто поможет вам двигаться дальше, совершая большие и маленькие подвиги во имя лучшего будущего.

Космический совет: вспомните о себе и отдохните.

♌ Лев

Затмение, произошедшее ранее на этой неделе, стало для всех нас роковой болью — и вы не исключение из правила, Львы. Карты призывают вас признать все изменения, произошедшие с вами внутри и снаружи за этот период времени. Эти метаморфозы дают вашему телу и существу пространство для интеграции. Чего вы не хотите делать сегодня: играть в перетягивание каната со Вселенной, горевать о том, что вы недостаточно продуктивны, или зацикливаться на этом списке дел.

Космический совет: дайте своему телу и духу время, чтобы освоить все изменения, произошедшие с ними.

♍ Дева

Мечты не сбываются в одночасье, Девы. Дайте им время и продолжайте удерживать все хорошее, что есть в вашей жизни. Вселенная призывает держать глаза широко открытыми, чтобы наблюдать, как чудеса начинают разворачиваться на ваших глазах.

Космический совет: замечайте все положительные изменения, которые происходят в вашей жизни.

♎ Весы

Найдите время, чтобы подумать, как вы себя чувствуете, когда получаете любимые вещи и радостные эмоции. По словам автора Гэри Чепмена, существует пять языков любви, и они включают в себя слова одобрения, дарение подарков, акты служения, качественное время и физическое прикосновение. Представили это, а теперь используйте все эти способы, чтобы заставить значимых для вас людей почувствовать себя по-настоящему любимыми.

Космический совет: отдавайте всем сердцем.

♏ Скорпион

В этом мире есть только вы. Скорпионы, разве это не удивительно?! Сегодня карты призывают вас вспомнить, что делает вас уникальным. Вы потратили слишком много времени, пытаясь оправдать ожидания вашего окружения. Позвольте, наконец, себе свободу быть собой.

Космический совет: пришло время выйти из тени.

♐ Стрелец

В любом путешествии наступает момент, когда дорога перестает увлекать и кажется, что вообще зря поехал в эту сторону. Карты призывают вас признать свой страх. Знайте, что время от времени испытывать неуверенность в себе — это нормально. Мы все такие. Главное, вспомнить свой истинный потенциал и продолжать следовать выбранным путем.

Космический совет: продолжайте идти своей дорогой, несмотря на страх и неуверенность в себе.

♑ Козерог

Можно всю жизнь искать виноватого, а можно забыть о наделанных ошибках и начать все заново. Какую дорогу выберете вы, Козероги. Сегодня день принятия ответственных решений, забудьте про поведение ребенка и примите дар быть взрослым и отвечать за свои поступки.

Космический совет: дайте миру шанс подарить вам настоящие ощущения и свободу от обид и обвинений.

♒ Водолей

Вот она — развилка. Вы так этого боялись, но все равно пришло время решать: направо; налево; или назад? Отсидеться по-тихому в засаде не получится, Водолеи. Звезды всего лишь напоминают вам, что все происходит в соответствии с божественным планом, за самой темной ночью следует дневной свет.

Космический совет: на все есть своя причина и объяснение, но не сделав шаг, нельзя узнать, чего же от вас хотят.

♊ Рыбы

Может показаться, что сейчас все работает против вас, Рыбы. Этот ваши страхи изо всех сил пытаются удержать вас от активных действий. Но правда в том, что вы оказались в нужное время в нужном месте — звезды за вас, не бойтесь!

Космический совет: все идет в соответствии с божественным планом — не бойтесь.

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