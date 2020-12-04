Трое неизвестных с оружием решили прорваться на территорию России с Украины

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Светлана Шевченко
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В ходе перестрелки один был ликвидирован. Поиск двоих продолжается.

Трое неизвестных с оружием решили прорваться на территорию России с Украины

Фото: ТАСС / Спринчак Валентин

Трое неизвестных с оружием решили прорваться на территорию России с Украины. В ходе перестрелки один был ликвидирован. Поиск двоих продолжается.

По информации ФСБ РФ, перестрелка произошла на территории погрануправления по Белгородской и Воронежской областей. Один человек ликвидирован. Еще двое скрылись на территории Незалежной.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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