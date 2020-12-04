Трое неизвестных с оружием решили прорваться на территорию России с Украины
В ходе перестрелки один был ликвидирован. Поиск двоих продолжается.
Фото: ТАСС / Спринчак Валентин
Трое неизвестных с оружием решили прорваться на территорию России с Украины. В ходе перестрелки один был ликвидирован. Поиск двоих продолжается.
По информации ФСБ РФ, перестрелка произошла на территории погрануправления по Белгородской и Воронежской областей. Один человек ликвидирован. Еще двое скрылись на территории Незалежной.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Читайте также
-1° 768 мм рт. ст.
74%
74%
75.20
-0.42 91.19
-0.12
-0.42 91.19
-0.12
Нашли ошибку?