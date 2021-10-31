Ученые назвали три самых опасных возраста человека для употребления алкоголя

Специалисты Университета Нового Южного Уэльса назвали три возраста, в которые человек наиболее подвержен угнетающему действию алкоголя на организм. В эти периоды головной мозг максимально восприимчив к вредным веществам в составе спиртного, что наносит непоправимый вред здоровью.

Плод во время беременности

Находясь в утробе пьющей матери, малыш подвержен психологическим и психическим расстройствам и когнитивным нарушениям в будущем. В это время даже маленькие дозы крайне опасны. Риск немного снижается в последние недели беременности, но не исключается полностью.

Возраст с 15 до 19 лет

Подростки и молодые парни и девушки также рискуют своим здоровьем, позволяя себе чрезмерное количество горячительного. Им это грозит уменьшением объема неокортекса, ослаблением белого вещества головного мозга, что может привести к дефициту когнитивных функций, таких как снижение памяти, работоспособности и навыков обработки и передачи информацию.

Старость

Даже те пенсионеры, которые пьют спиртное «по праздникам», рискуют потерять из-за этого часть объема головного мозга. Алкоголь к тому же заставляет прогрессировать деменцию, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на The British Medical Journal.

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