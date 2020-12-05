«Такая физиология»: муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
Откровенное видео бизнесмен Курбан Омаров выложил на своей странице в Instagram.
Фото, видео: Instagram @zimamoscow
Муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и писатель Курбан Омаров, рассказал об изменах. Он поведал почему мужчины изменяют женщинам. Своим видением проблемы он поделился с подписчиками в сети Instagram в так называемой рубрике «Zималогия».
Омаров признался, что к нему в директ часто обращаются с проблемами девушки, чьи возлюбленные изменяют. Он решил объяснить фолловерам, что делать и как просить после похода «налево».
«Что касается верности и измен — тут женщина уберечь себя никак не сможет, — категорично заявил Омаров. — Мужчина должен сам к этому прийти. Жизнь постоянно подкидывает возможности — и чаще всего мужчина этим пользуется. Все люди совершают ошибки — идеальных нет».
Омаров призвал женщин не принимать это на свой счет — это «надо простить».
«Просто у мужчины такая физиология — его таким создал Бог. Даже самым красивым и топовым звездам изменяют. Это о чем говорит? Просто мужчина — это мужчина. Значит, в голове еще не пришло, что семья — это главное», — сказал Омаров.
Любопытно, что всего пару дней назад его законная супруга Ксения Бородина возмущалась непристойностью нового сериала «Беспринципные». Ей стало грустно, что есть «мужики, которые изменяют 24/7» и женщины, готовые такое простить «за сумку».
Омаров же подчеркнул, для отказа от измен нужны оба супруга. А готовность простить — это доказательство, что жена считает мужа «достойным ее».
«Чтобы мужчина не изменял, нужно обрабатывать его. Не пилить! Мужчину нужно эмоционально держать», — заявил напоследок муж Бородиной.
Он посоветовал барышням красиво выглядеть, одеваться, как нравится мужу, оставаться слегка загадочной, поддерживать его интерес. Но даже тогда супруг может «косячить».
Подписчицы Курбана возмутились подобной позиции.
«Это — самоуспокоение и попытка оправдать свою распущенность и моральную нечистоплотность»;
«Просто такое сложно понять, так как мыслим по-разному»;
«Интересно, а если женщина „случайно“ изменит? Что будет! На этот вопрос у вас есть ответ?»;
«Не надо давать второго шанса! Никогда! Пусть ценят с первого», — написали они в комментариях.
С женской позицией аудитории Омарова согласен и социальный психолог Александр Шахов. Он убежден, что один из признаков изменяющего мужчины — в его позиции по поводу измен. Походы налево такой человек объясняет некой философией и особой мужской физиологией — якобы, тот от природы полигамен.
Так что некоторые пользователи предположили, что речь об измене самого Омарова Бородиной. Причем, возможно, не первой.
«Ну он тоже изменил Ксюше и она его простила», — заявили они со знанием дела, но никаких доказательств не привели.
Омаров женат на Бородиной уже пять лет, у них подрастает общая дочь Теона. Также в семье воспитывается и старшая дочка Ксении Маруся от брака с бизнесменом Юрием Будаговым.
Ранее 5-tv.ru писал, как писатель Цыпкин жестко размазал Бородину за критику «Беспринципных».
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