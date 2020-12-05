«Такая физиология»: муж Ксении Бородиной рассказал об изменах

Муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и писатель Курбан Омаров, рассказал об изменах. Он поведал почему мужчины изменяют женщинам. Своим видением проблемы он поделился с подписчиками в сети Instagram в так называемой рубрике «Zималогия».

Омаров признался, что к нему в директ часто обращаются с проблемами девушки, чьи возлюбленные изменяют. Он решил объяснить фолловерам, что делать и как просить после похода «налево».

«Что касается верности и измен — тут женщина уберечь себя никак не сможет, — категорично заявил Омаров. — Мужчина должен сам к этому прийти. Жизнь постоянно подкидывает возможности — и чаще всего мужчина этим пользуется. Все люди совершают ошибки — идеальных нет».

Омаров призвал женщин не принимать это на свой счет — это «надо простить».

«Просто у мужчины такая физиология — его таким создал Бог. Даже самым красивым и топовым звездам изменяют. Это о чем говорит? Просто мужчина — это мужчина. Значит, в голове еще не пришло, что семья — это главное», — сказал Омаров.

Любопытно, что всего пару дней назад его законная супруга Ксения Бородина возмущалась непристойностью нового сериала «Беспринципные». Ей стало грустно, что есть «мужики, которые изменяют 24/7» и женщины, готовые такое простить «за сумку».

Омаров же подчеркнул, для отказа от измен нужны оба супруга. А готовность простить — это доказательство, что жена считает мужа «достойным ее».

«Чтобы мужчина не изменял, нужно обрабатывать его. Не пилить! Мужчину нужно эмоционально держать», — заявил напоследок муж Бородиной.

Он посоветовал барышням красиво выглядеть, одеваться, как нравится мужу, оставаться слегка загадочной, поддерживать его интерес. Но даже тогда супруг может «косячить».

Instagram @zimamoscow

Подписчицы Курбана возмутились подобной позиции.

«Это — самоуспокоение и попытка оправдать свою распущенность и моральную нечистоплотность»;

«Просто такое сложно понять, так как мыслим по-разному»;

«Интересно, а если женщина „случайно“ изменит? Что будет! На этот вопрос у вас есть ответ?»;

«Не надо давать второго шанса! Никогда! Пусть ценят с первого», — написали они в комментариях.

С женской позицией аудитории Омарова согласен и социальный психолог Александр Шахов. Он убежден, что один из признаков изменяющего мужчины — в его позиции по поводу измен. Походы налево такой человек объясняет некой философией и особой мужской физиологией — якобы, тот от природы полигамен.

Так что некоторые пользователи предположили, что речь об измене самого Омарова Бородиной. Причем, возможно, не первой.

«Ну он тоже изменил Ксюше и она его простила», — заявили они со знанием дела, но никаких доказательств не привели.

Омаров женат на Бородиной уже пять лет, у них подрастает общая дочь Теона. Также в семье воспитывается и старшая дочка Ксении Маруся от брака с бизнесменом Юрием Будаговым.

Ранее 5-tv.ru писал, как писатель Цыпкин жестко размазал Бородину за критику «Беспринципных».