Сосо Павлиашвили обвенчался с матерью своих дочерей

Певец Сосо Павлиашвили рассказал о церемонии венчания со своей возлюбленной и матерью двоих его детей Ириной Патлах. Пара вместе более 20 лет, старшей дочери Элизабет — 16 лет, а младшей Сандре — 12. По словам артиста, на церемонии венчания присутствовал и его сын от первого брака Леван.

Павлиашвили признался, что семья для него — самое важное в жизни, и больше всего он боится неурядиц именно в этой сфере. Поэтому он старается как можно чаще проводить время с близкими.

«Самый страшный сон, в котором дочери и сын не слушаются. Или Ирочка разлюбила. Надеюсь, такого никогда не случится!» — цитирует его Starhit.ru.

Однако 56-летний певец и его 39-летняя избранница до сих пор официально не женаты. Павлиашвили признался, что их любовь началась в сложный для него период, когда после аварии его мучили приступы эпилепсии, и карьера была под угрозой. Кроме того, пришлось немало потрудиться, чтобы убедить родителей Ирины в серьезности своих намерений. Но от предложения выйти замуж женщина неожиданно отказалась.

«До сих пор не оформили отношения с гражданской женой Ирой, так как она боится спугнуть счастье. И я согласен: нам хорошо и без штампа в паспорте. Единственное, планируем обвенчаться — шаг поважнее всяких походов в ЗАГСы», — рассказывал артист.

И таинство состоялось. Это событие совпало с недавним переездом в новый дом, интерьер которого пара придумывала вместе. Сосо так вдохновлен радостными событиями, что задумывается о рождении еще одного наследника.

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