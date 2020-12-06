Сатановский придумал колкий ответ США, отрицающим господство РФ на Курилах

Политический эксперт Евгений Сатановский предложил МИД РФ гениальный способ ответить США на непризнание территориального господства России на Курилах. Как известно, при розыгрыше грин-карт американская сторона просит участников, рожденных на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, указывать в графе «гражданство» не российское, а японское.

По мнению Сатановского, приструнить политического оппонента важно аккуратно, но с юмором. При этом не показывать своего раздражения из-за возникшей проблемы.

«Просто задавать в наших анкетах вопросы, насчет того, был ли заявитель (неважно, на что) сотрудником Госдепа или администрации президента США, членом Конгресса или сенатором, работал ли в ЦРУ, ФБР, АНБ и прочих структурах такого рода, которые вполне можно приравнять к нацистским организациям», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

А также добавил, что не плохо было бы и проверять каждого американского «заявителя» на предмет того, не состоит ли он в бандитской группировке, не был ли причастным к геноциду мирного населения за рубежом. Например, в Корее, Вьетнаме, Югославии, Ираке и Афганистане.

Ну, и в довершение предложил обнародовать карту США, поделенную кусочки, и подписать, какой из секторов и кому из других государств ранее принадлежал. Кроме того, попросил указать, за какую территорию и сколько налогов американцы недоплатили.

«Для прикола — самое оно. Хороший прикол должен быть не только смешным, но юмор этот должен быть понятен жителям страны, над которой прикалываются. Что толку с ними, как с нормальными людьми разговаривать, если они ими не являются? Ни чиновники. Ни дипломаты», — заключил Евгений Сатановский.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в МИД РФ отреагировали на заявления Вашингтона о том, что жители Курил — «японцы».