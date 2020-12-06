Сатановский придумал колкий ответ США, отрицающим господство РФ на Курилах

|
Виктория Андреева
1 058

Правительство Штатов пытается убедить мировую общественность, что территории островов принадлежат исключительно Японии.

Сатановский придумал колкий ответ США, отрицающим господство РФ на Курилах

Фото: ТАСС / Сергей Красноухов

Политический эксперт Евгений Сатановский предложил МИД РФ гениальный способ ответить США на непризнание территориального господства России на Курилах. Как известно, при розыгрыше грин-карт американская сторона просит участников, рожденных на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, указывать в графе «гражданство» не российское, а японское.

По мнению Сатановского, приструнить политического оппонента важно аккуратно, но с юмором. При этом не показывать своего раздражения из-за возникшей проблемы.

«Просто задавать в наших анкетах вопросы, насчет того, был ли заявитель (неважно, на что) сотрудником Госдепа или администрации президента США, членом Конгресса или сенатором, работал ли в ЦРУ, ФБР, АНБ и прочих структурах такого рода, которые вполне можно приравнять к нацистским организациям», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

А также добавил, что не плохо было бы и проверять каждого американского «заявителя» на предмет того, не состоит ли он в бандитской группировке, не был ли причастным к геноциду мирного населения за рубежом. Например, в Корее, Вьетнаме, Югославии, Ираке и Афганистане.

Ну, и в довершение предложил обнародовать карту США, поделенную кусочки, и подписать, какой из секторов и кому из других государств ранее принадлежал. Кроме того, попросил указать, за какую территорию и сколько налогов американцы недоплатили.

«Для прикола — самое оно. Хороший прикол должен быть не только смешным, но юмор этот должен быть понятен жителям страны, над которой прикалываются. Что толку с ними, как с нормальными людьми разговаривать, если они ими не являются? Ни чиновники. Ни дипломаты», — заключил Евгений Сатановский.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в МИД РФ отреагировали на заявления Вашингтона о том, что жители Курил — «японцы».

Читайте также

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
74.25
-0.95 90.26
-0.93
Финансовая фортуна: как наладить отношения с деньгами в 2021 году — совет...

Последние новости

22:59
Видео экстрадиции экс-советника главы Росрыболовства в Россию с Кипра
22:57
Дочь Колтового могла погибнуть вместе с ним в авиакатастрофе
22:31
Вирусолог предупредила об опасных последствиях коронавируса для мужчин
22:14
«Отключилась на льду»: Бузова рассказала, как испытала шок во время тренировки
22:05
Отец девочки, в которую стрелял сержант в Москве, работал у майора Евсюкова
21:56
Сетовавший на безденежье артистов Пригожин объяснил поездку в Арабские Эмираты

Сейчас читают

Солнцеву пригрозили «массовой отпиской» за публикацию фото «постаревшей» Долиной
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 декабря
После Нового года курс доллара установит новый рекорд?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
В Мурманске началась полярная ночь