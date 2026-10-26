Уже тяжело болел, но даже не присел: Валерия раскрыла неизвестное о Кобзоне

Валерия рассказала, как Иосиф Кобзон три часа безропотно ожидал выступления

Тяжелобольной народный артист СССР, эстрадный певец Иосиф Кобзон безропотно ожидал выступления за кулисами из-за задержек. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказали продюсер Иосиф Пригожин и народная артистка России Валерия на совместных с певицей Sabi съемках коротких видео для еще невышедшей песни.

Супруги были впечатлены поступком мэтра.

«Я смотрел, как Кобзон за кулисами стоял однажды. Вы можете себе представить, он надел костюм, а у него выступление состоялось только через три часа», — сказал Пригожин, добавив, что все это время он стоял на месте.

Валерия объяснила произошедшее. По ее словам, Кобзон приехал на концерт, однако произошла задержка, и ему пришлось очень долго ждать своего выхода на сцену.

«Это было, когда он уже был тяжело болен <…> Не устраивая никаких сцен, не швыряя никому в лицо там какие-то там, я не знаю, упреки, стоял все это время безропотно и просто ждал», — сказала артистка, отметив, что он даже ни разу не присел.

Также в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Валерия поделилась тем, что Иосиф Пригожин похудел на 18 килограммов.

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