Уже тяжело болел, но даже не присел: Валерия раскрыла неизвестное о Кобзоне

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 788 0

Певица подчеркнула, что артист ни разу не пожаловался.

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Маслов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Валерия рассказала, как Иосиф Кобзон три часа безропотно ожидал выступления

Тяжелобольной народный артист СССР, эстрадный певец Иосиф Кобзон безропотно ожидал выступления за кулисами из-за задержек. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказали продюсер Иосиф Пригожин и народная артистка России Валерия на совместных с певицей Sabi съемках коротких видео для еще невышедшей песни.

Супруги были впечатлены поступком мэтра.

«Я смотрел, как Кобзон за кулисами стоял однажды. Вы можете себе представить, он надел костюм, а у него выступление состоялось только через три часа», — сказал Пригожин, добавив, что все это время он стоял на месте.

Валерия объяснила произошедшее. По ее словам, Кобзон приехал на концерт, однако произошла задержка, и ему пришлось очень долго ждать своего выхода на сцену.

«Это было, когда он уже был тяжело болен <…> Не устраивая никаких сцен, не швыряя никому в лицо там какие-то там, я не знаю, упреки, стоял все это время безропотно и просто ждал», — сказала артистка, отметив, что он даже ни разу не присел.

Также в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Валерия поделилась тем, что Иосиф Пригожин похудел на 18 килограммов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Сильнее — не значит чище: какие опасные ошибки мы совершаем при чистке зубов
18:02
«Не ваши Иваны»: фраза губернатора в Армении возмутила посольство РФ
18:00
Пришел, увидел, упал в обморок: что известно о загадочном синдроме Стендаля
18:00
Гид призывника — 2026: от первой повестки до отправки в армию
17:56
Свиданий больше нет: Валерия раскрыла, что происходит в браке с Пригожиным
17:51
Путин встретился с главой Газпромбанка Андреем Акимовым

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
Две клиники Китая готовы принять Лерчек: теперь все зависит от суда
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео