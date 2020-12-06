Скандалы и обиды: как ведут себя в отношениях представители разных зодиаков

Любые отношения — это целая вселенная, которую невозможно понять всем кроме двоих влюбленных. Создавая пару, каждый из нас не всегда может сразу предугадать, как партнер будет вести себя, например, в быту. Ответ на этот вопрос могут дать звезды, которые знают, каким в отношениях становится каждый зодиак.

Рак

Эмоциональные и обидчивые Раки в отношениях принимают все слишком близко к сердцу. Их тревожит каждый «неверный» взгляд и слово, от чего они часто замыкаются в себе. При этом Раки не всегда задумываются, что они также обижают молчанием своего партнера. Из замкнутого крута обид можно выйти только благодаря откровенному диалогу.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, слишком переменчивы. Порой они даже пугают своего партнера тем, что не могут принять окончательного решения, особенно, если в паре Рыбы — мужчина. При этом они совершенно не умеют конфликтовать, предпочитая разбираться с возникшими трудностями самостоятельно, а перепады настроения они научились «использовать» для реализации своего творческого потенциала.

Скорпион

Пылкие Скорпионы чувствуют себя наиболее комфортно, если их отношения с возлюбленным походи на пожар или поле боя. Они могут скандалить, бить посуду и ругаться, а потом также страстно мириться. Кроме того, они всегда слушают свое сердце и стараются превратить чувства в действия.

Овен

Овны рассудительны и спокойны, они привыкли решать конфликты с холодным рассудком и могут поступиться чувствами в пользу логики. От них не стоит ожидать пылких признаний, романтических речей. Этот знак зодиака доказывает свою любовь более материальными, физическими проявлениями.

Весы

Рожденные под знаком Весов ставят интересы и желания партнера выше своих. Они готовы положить все, что у них есть, на алтарь любви. Дело в том, что они всегда боятся кого-то ненароком огорчить, и порой этот страх буквально съедает их заживо, оказывая сильнейшее влияние на их настроение. Глубоко переживать Весы могут даже из-за тех ситуаций, которых никак с ними не связаны.

Близнецы

Близнецы не любят просить помощи и перекладывать свои проблемы на возлюбленного/возлюбленную. При этом этот зодиак просто не может скрыть своего плохого настроения, как бы ни старался. Они остро переживают неудачи, а если таковые имели место быть, то они могут косвенно обвинить в этом своего партнера, за что потом просят прощения.

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