«Слава Богу, живы!» — Бородина с детьми уехала в отель из-за возгорания в доме
Известная телеведущая призналась, что минувшей ночью перенесла сильнейший стресс.
Фото, видео: Instagram @borodylia
Скандально известная телеведущая Ксения Бородина едва не угорела в собственном доме.
Минувшей ночью звезда выложила в Insta-сторис несколько видео, где показывает, как ее малышки развлекаются в гостинице: кто-то рисует, кто-то разбирает новогодние шарики.
«Сегодня мы ночуем в отеле, есть предположения почему? Пишите свои варианты, за правильный ответ (хоть он нелегкий) я отправлю вам на карту десять тысяч рублей», — написала Бородина под фото с дочерьми.
Фолловерам показалось, что это — очередная игра. А потому, даже не думали, что телеведущая подразумевает нечто серьезное. Были предположения, что Ксения и дети готовятся к новогодней фотосессии, а потому заранее прибыли в город, где будет съемка и сняли жилье. Также отмечалось, что супруг селебрити мог невзначай подхватить коронавирус. От того звезда якобы и бежала с наследницами из дома.
Как выяснилось, прошлой ночью Бородиной было точно не до смеха и подготовки к фотосессии. Промедли она несколько минут — дело могло кончится трагедией.
«У нас загорелся котел! Слава Богу, все живы-здоровы. Но мог случиться пожар… Это просто ужас… Горячей воды дома нет! Система стоит лучшая! Как случилось — неясно!» — сетовала телеведущая.
Она отметила, что ее супруг — бизнесмен Курбан Омаров, как настоящий герой, остался дома решать наболевший вопрос. При этом заметила, что «там холодрыга», пожалев мужчину.
«Ужас какой!»
«Муж вас спасет, Ксюша! Но вы следите теперь за котлом…»
«Страшно… Вдруг и правда бы заполыхало? Хорошо, что вовремя заметили», — комментировали юзеры.
Ну, а Ксения Бородина, как и обещала, перевела на банковскую карту самой догадливой поклонницы заветный приз.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Ксении Бородиной впервые откровенно заговорил на тему измен в семье.
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