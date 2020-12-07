Скандально известная телеведущая Ксения Бородина едва не угорела в собственном доме.

Минувшей ночью звезда выложила в Insta-сторис несколько видео, где показывает, как ее малышки развлекаются в гостинице: кто-то рисует, кто-то разбирает новогодние шарики.

«Сегодня мы ночуем в отеле, есть предположения почему? Пишите свои варианты, за правильный ответ (хоть он нелегкий) я отправлю вам на карту десять тысяч рублей», — написала Бородина под фото с дочерьми.

Фолловерам показалось, что это — очередная игра. А потому, даже не думали, что телеведущая подразумевает нечто серьезное. Были предположения, что Ксения и дети готовятся к новогодней фотосессии, а потому заранее прибыли в город, где будет съемка и сняли жилье. Также отмечалось, что супруг селебрити мог невзначай подхватить коронавирус. От того звезда якобы и бежала с наследницами из дома.

Instagram @borodylia

Как выяснилось, прошлой ночью Бородиной было точно не до смеха и подготовки к фотосессии. Промедли она несколько минут — дело могло кончится трагедией.

«У нас загорелся котел! Слава Богу, все живы-здоровы. Но мог случиться пожар… Это просто ужас… Горячей воды дома нет! Система стоит лучшая! Как случилось — неясно!» — сетовала телеведущая.

Она отметила, что ее супруг — бизнесмен Курбан Омаров, как настоящий герой, остался дома решать наболевший вопрос. При этом заметила, что «там холодрыга», пожалев мужчину.

Instagram @borodylia

«Ужас какой!»

«Муж вас спасет, Ксюша! Но вы следите теперь за котлом…»

«Страшно… Вдруг и правда бы заполыхало? Хорошо, что вовремя заметили», — комментировали юзеры.

Ну, а Ксения Бородина, как и обещала, перевела на банковскую карту самой догадливой поклонницы заветный приз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Ксении Бородиной впервые откровенно заговорил на тему измен в семье.