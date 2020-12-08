Никас Сафронов назвал лучший состав звезд для «голубых огоньков»

Знаменитый художник Никас Сафронов с пониманием отнесся к зрителям, которые критикуют новогодние шоу. По его словам, данная тенденция вполне объяснима: публика видит по телевизору одинаковых артистов, которые выступают из года в год на фоне похожих декораций. Аудитории это наскучило, поэтому некоторые уже начали подписывать петиции о бойкоте «голубых огоньков», считает деятель искусства.

«Я понимаю зрителей: им, наверное, обидно, что выступают одни и те же исполнители. Людям практически не показывают новые лица, которые народ, возможно, хотел бы увидеть», — цитирует Сафронова Sobesednik.ru.

Художник объяснил обозначенную тенденцию тем, что в Новый год у телевизора собираются, как правило, люди пенсионного возраста, поэтому продюсеры программ ориентируются на свою основную аудиторию. Другим же звезды — участники шоу, оказывается даже незнакомы.

«Они не знают всех этих „звонких“, „скользящих“, „гремящих“, „проходящих“ и других молодых артистов, которые называются селебрити нового поколения и плохо поют даже под фонограмму. Они все на одно лицо, как будто из инкубатора. Основная аудитория огоньков — люди брежневской эпохи. И, конечно, им нужно дать то, что вызывает у них уважение. У нас есть хорошие артисты, которых эти люди обожают», — считает Сафронов.

К таким представителям индустрии он отнес Аллу Пугачеву и Ирину Аллегрову, которые с годами не теряют популярности и могут собрать стадион хоть сейчас.

«Жаль, что нет Ирины Отиевой, у которой просто прекрасный душевный голос. Тот же Валерий Меладзе, хотя вы и говорите, что он призвал коллег бойкотировать „Голубые огоньки“ в этом году, всегда вызывает хорошие эмоции своим замечательным голосом. Наверное, зрителям будет приятно видеть того же Гарика Харламова — он очень харизматичный, с прекрасным юмором. Думаю, мало у кого вызывает раздражение Ваня Ургант, у которого тонкое чувство юмора», — отметил художник.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Дополнил Никас идеальный, по его мнению, состав «Голубого огонька» актерами Никитой Михалковым, Александром Ширвиндтом, Инной Чурикова, Михаилом Боярским, Сергеем Гармашем, Лией Ахеджаковой, Василием Лановым, Алисой Фрейндлих, Станиславом Любшиным, Олегом Басилашвили, Федором Добронравовым, Владимиром Машковым и Евгением Мироновым. Праздник, считает художник, мог бы украсить собой телеведущий Николай Дроздов и многие другие представители «старой, проверенной, настоящей академической школы».

Сам деятель искусства признался, что потерял интерес к новогодним шоу из-за того, что каждый из них похож на предыдущий — одни лица и сюжеты. По его мнению, пора уже находить новые формы — взять пример с китайских, французских, бельгийских или немецких организаторов телепередач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Елена Миро обрушилась с критикой на Сафронова после его заявления о справедливой пенсии для Людмилы Поргиной.