Лунный гороскоп для всех знаков зодиака с 7 по 13 декабря

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Рита Цветкова
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Таролог и астролог Саона рассказала, в какие дни стоит сосредоточиться на отношениях с семьей, и когда приложить усилия для достижения карьерных целей.

Лунный гороскоп для всех знаков зодиака с 7 по 13 декабря

Фото: www.globallookpress / Markus Gann via www.imago-images

Таролог и астролог Саона составила лунный гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря. Она посоветовала в этот период проявить особую бдительность в работе и не забывать при этом о близких — отношения с семьей и любимым человеком могут дать трещину.

Понедельник

На этой неделе стоит уделить время общению с самыми близкими, особенно с родителями. Вспомните, когда в последний раз состоялась теплая встреча или откровенный разговор? Если давно — навестите родных и подарите свое внимание. Проблемы, которые кажутся вам мелкими и неважными, могут иметь для них большое значение.

Вторник

Принятые в этот день решения могут иметь долгоиграющие последствия. Проявите бдительность и тщательно продумывайте каждый свой шаг. Это касается и общения с родственниками и друзьями, и отношений с коллегами, а также работы над важными для вас проектами.

 

www.globallookpress / Chris Robbins

Среда

В середине недели вам придется побороться за свое мнение и позицию относительно рабочих моментов. Возможно, коллеги не проявят интереса к вашим идеям и будут настаивать на иных решениях. Главная задача — бороться за свой проект аргументированно, не провоцируя личные конфликты.

Четверг

В конце рабочего дня необходимо устроить себе качественный отдых. Не ограничивайтесь просмотром телепередач на диване — переключите внимание на новые впечатления. Удачным окажется посещение музея, выставки или просто красивого места с необычной историей.

Пятница

В этот день на работе вас подкарауливают трудности. Неприятности могут возникнуть в связи с ошибками из-за вашей невнимательности. Важно сконцентрироваться и проявить максимальную бдительность, особенно при работе с документами. Последствия ошибки могут быть серьезными.

Суббота

В долгожданный выходной в вас проснется энергия и жажда активных действий. Не стоит гасить ее и «заставлять» себя отдохнуть. Направьте свое вдохновение в полезное русло: сделайте генеральную уборку в доме, подумайте о перестановке или приобретении новых предметов интерьера, займитесь спортом или уходом за собой.

www.globallookpress.com / JONATHAN FORD

Воскресенье

После деятельной субботы многих будет ждать вялое воскресенье, пишет Lisa.ru. Вы почувствуете упадок сил, нежелание двигаться и хоть что-то делать. Не нужно трудиться вопреки внутреннему состоянию — расслабьтесь и позвольте себе понежиться в ничегонеделании. Звезды советуют лечь пораньше и хорошенько выспаться перед новой рабочей неделей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какие даты, по мнению астролога Василисы Володиной, рождаются самые могущественные и удачливые люди.

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Лунный гороскоп для всех знаков зодиака с 7 по 13 декабря

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