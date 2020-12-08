Замуж невтерпеж: кого из представителей знаков зодиака ждет свадьба в 2021 году

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Анна Васильева
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Представительницам пяти знаков уже пора задуматься о платье и кольцах.

Замуж невтерпеж: кого из представителей знаков зодиака ждет свадьба в 2021 году

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Экстрасенс, ясновидящая, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала wday.ru о некоторых представителях знаков зодиака, которые в 2021 году отправятся к алтарю.

Телец

Для представительниц этого знака год будет удачным со всех сторон. Свободные Тельцы встретят свою половинку в начале апреля. А летом можно и пожениться. Если в вашем окружении есть незамужние девушки Тельцы, то готовьтесь ловить букет невесты.

Скорпион

Свободные Скорпионы встретят свою любовь неожиданно. И уже в 2021 году, также неожиданно, могут выйти за возлюбленного замуж. Те, кто уже находится в незарегистрированных отношениях, рискуют произнести свадебные клятвы в начале лета. Купидон полностью на стороне этого знака.

Близнецы

Рожденных под этим знаком дам ждет страстный год. Близнецы могут расширить свою семью или зарегистрировать брак. С партнером будет достигнуто полное взаимопонимание и гармония. Близнецы готовы к стабильности и совместному росту.

Рыбы

В 2021-м женщины-Рыбы сумеют сохранить приятную атмосферу в своем партнерстве. В их жизни будет достаточно нежности и сюрпризов. Многие серьезные отношения закончатся браком до конца следующего года.

Водолей

Свободолюбивые дамы. Но и им не устоять в следующем году перед свадебными нарядами и клятвами. Ценности Водолеев трансформируются и перетекут в иное русло. Узаконить отношения они решат летом. А вот насколько долгим окажется этот союз – Водолеев волновать не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, представителей каких знаков зодиака сложнее всего затащить в семейную жизнь. Все пятеро «победителей» чаще выбирают ссоры, скандалы или полигамность.

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