Природные катаклизмы и демографический кризис: Что предсказала Ванга на 2021 год

Ванга сделала большое количество предсказаний во время жизни, и оставила пророчества на десятилетия вперед после своей смерти в 1996-м. Некоторые из них действительно сбылись, например смерть Индиры Ганди, которую провидица предсказала в 1969-м, неожиданно впав в транс: Ванга увидела ярко-оранжевое платье в огне и смерть достойной женщины. Премьер-министр Индии была застрелена в 1984-м своими телохранителями, а одета в яркое платье оранжевых оттенков. Также ясновидящая предсказала крушение подлодки «Курск» в 2000-м и теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001-го.

В 2020-м сбылось предсказание Ванги об эпидемии гриппа: мир охватил коронавирус COVID-19. В вероятность пандемии мало кто верил, но слова провидицы начали сбываться уже в январе, когда из Китая просочилась информация о коронавирусе. Эксперты отрицали возможность начала мирового финансового кризиса в 2020-м, но и ему было положено начало из-за разбушевавшейся пандемии.

Какие предсказания Ванга оставила на 2021-й, прокомментировала экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова-Некрасова специально для 5-tv.ru.

Ванга предсказала: демографический кризис

Многие источники указывают, что Ванга предвидела демографический кризис в России в первом полугодии 2021-го. За 2020-й от коронавируса умерло свыше 1,5 миллионов человек по всему миру, следует из статистики ВОЗ. В России почти за год количество летальных исходов превысило 40 тысяч человек. Кроме того, в нашей стране прогрессирует естественная убыль населения. По данными Росстата, в период с января по август 2020-го, она составила 346,9 тысячи человек. В 78 субъектах России упала рождаемость, а в 62, наоборот, выросла смертность. Проскурякова-Некрасова отметила, что предсказание болгарской провидицы подтверждает и астрология.

Светлана Проскурякова-Некрасова

Экстрасенс, астролог — К сожалению, такое предсказание может исполниться в следующем году. Убыль населения не может быть очень значительная, но тем не менее существенная. Это связано с тем, что Сатурн входит в знак Водолея. Поскольку Водолей — это знак управляющий Россией, а Сатурн управляет ограничением, сжатием, уменьшением, такое предсказание все-таки возможно.

Прогнозы неутешительные: в период с января по июль 2020-го число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся. Обстановка с демографией может обостриться в первой половине 2021-го из-за второй и, возможно, третьей волн пандемии коронавируса. Но в предсказании Ванги есть момент и про выход демографического кризиса на плато. Ясновидящая дала намек, что во второй половине года ситуация улучшится.

Что Ванга предсказала президенту США?

В случае этого предсказания, скорее всего, речь идет о президенте США, где в ноябре прошли выборы. Дональд Трамп не верит в победу Джо Байдена и не хочет уступать ему Белый дом. Эксперты расшифровали предсказание Ванги и сделали вывод, что именно 45-й президент, то есть, Трамп, станет последним в истории США. Что произойдет со штатами провидица не уточнила, но вероятна гражданская война и смена власти.

45-й президент США Дональд Трамп. Фото: ТАСС / ZUMA

Однако Проскурякова-Некрасова не согласна с предсказанием Ванги. Она считает, что Джо Байден все-таки станет 46-м президентом США и успешно займет свой пост 20 января. Провидица могла увидеть события в негативном ключе из-за того, что выборы 2020-го были, действительно, особенными. В Соединенных штатах могут произойти изменения, но серьезных и радикальных вещей ожидать не стоит, предупредила экстрасенс.

Ванга предсказала: военное вторжение мусульман в Европу

Под «Старым Светом» Ванга имела в виду Европу, которая последние десятилетия подвергается постоянным нападкам мусульманских экстремистов. Кроме того, после гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011-м, в Европе остро стоит вопрос с беженцами и мигрантами. Нередко возникают конфликты между местными жителями и приезжими мусульманами. В октябре 2020-го произошли террористические атаки во Франции и Австрии.

Светлана Проскурякова-Некрасова

Экстрасенс, астролог — Это возможно, но полномасштабной войны не будет. Очень вероятная серия терактов. Данное предсказание пересекается с предсказанием Нострадамуса о 20-х годах XXI века.

Возможно, Ванга намекнула, что в 2021-м ситуация обострится еще сильнее, а количество терактов в Европе только увеличится. Ведь точкой невозврата стало заявление Эммануэля Макрона о том, что Франция будет бороться с исламским сепаратизмом для защиты принципов светского общества. Кроме того, лидер страны опасается создания «контр-общества» среди шестимиллионной мусульманской диаспоры — самой крупной в Европе. Подобная вероятность есть и в Германии. Однако, свои плюсы в смешении населения Старого Света есть. Коллега Ванги Нострадамус предсказал, что из-за переселений народов в 2021-м разрушится языковой барьер, но произойдет смешение культур разных стран.

Ванга предсказала: разрушительные катаклизмы по всему миру

Ученые и эксперты уже прогнозируют природные катаклизмы на 2021-й. Американские сейсмологи предупредили, что штат Калифорния может «уйти» под воду из-за обильных дождей, которые буквально потопят крупнейшие города. «Мегашторм» может потопить под пятиметровым слоем воды Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сан-Диего. Стихия уже топила Калифорнию, Орегон и Неваду в 1862-м. Такие катаклизмы происходят каждые 100 — 200 лет.

Фото: ТАСС / EPA

Также возможны разрушительные землетрясения по всему миру. Экстрасенс объяснила, что в 2021-м планеты будут расположены в том порядке, который характерен для усиления сейсмической активности. Но землетрясения будут происходить именно в тех регионах планеты, которые к этому склонны. Трясти там будет чаще и сильнее.

Ванга предсказала: Китай захватит мир

О мировом господстве Китая говорят уже давно. Ванга предсказала, что США может уйти с мировой арены из-за внутренних проблем, а их место займет «сильный дракон». Но под этим она подразумевала не только КНР, но и Россию и Индию. Провидица предупредила, что у людей будут «красные деньги». Эксперты заметили, что купюры 100 юаней и пять тысяч рублей именно красного цвета.

Светлана Проскурякова-Некрасова

Экстрасенс, астролог — В этом случае я не согласна с предсказанием. Возможно, Европу и Америку ждет кризис в следующем и в 2022-м. Может быть, за счет этого Китай станет сильнее. Но с захватом мира я не согласна.

В апреле пандемия коронавируса обрушила экономику Китая, но уже во втором квартале 2020-го Пекин продемонстрировал очередное «экономическое чудо» и сумел добиться 3,2% роста ВВП. Другие страны с сильными экономиками пока что не в силах оправиться от удара. Эксперты полагают, что Китаю помогла тотальная самоизоляция и практически победа над пандемией COVID-19. Сейчас в Китае регистрируют не больше десяти новых случаев заражения коронавирусом за сутки. А по количеству заражений на один миллион человек, Китай занимает 202 место в мире, следуя данным портала Worldometers. Учитывая все эти показатели, КНР может вырваться в мировые лидеры.

Ванга предсказала: человечество победит рак

Самое позитивное предсказание Ванги связано с победой человечества в борьбе с раком. Способы лечения онкологии уже давно существуют и в этом случае стоит ожидать не конкретной пилюли, а усовершенствования способа борьбы с ней. В лабораториях ежегодно тестируются новые препараты от раковых опухолей и возможно, в скором времени вылечить страшный недуг можно будет быстрее и менее токсично.

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Петрова проходят тестирования нового препарата, который может значительно улучшить методы борьбы с раком. Российские ученые ищут способы уменьшить негативное воздействие на организм во время лечения онкологии. Активно тестируется производство природного лигнина, который входит в состав сложных растений. В рамках первых исследований сотрудники НМИЦ выяснили, что лигнин продлевает жизнь животным и не снижает эффективность химиотерапии. Экстрасенс отметила, что скорее всего, действенный препарат против онкологии уже есть, но в производство он еще не запущен. Возможно, это произойдет в 2021-м.

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