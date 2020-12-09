Каким знакам зодиака нужно обязательно загадать желание до конца 2020 года

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Анастасия Шадская
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Ева Голуб убеждена, что некоторым представителям астрологического круга не нужно дожидаться 31 декабря, чтобы исполнить свои мечты.

Каким знакам зодиака нужно обязательно загадать желание до конца 2020 года

Фото: Depositphotos / benzoix

Многие ждут новогодней ночи, как манны небесной, чтобы загадать свое главное желание. Оказывается, некоторым знакам зодиака можно и не откладывать это на конец декабря. Астролог Ева Голуб считает, что сразу три представителя зодиакального круга могут уже озвучивать Вселенной свои мечты. Все дело в особой энергетике этих знаков.

Тельцы

Тельцам повезло — они могут не только загадывать желания уже сейчас. Велики шансы на то, что все сбудется еще до истечения 2020 года. Это их награда за долгую и кропотливую работу, за старательность и терпение. Их не остановили преграды и не сломили удары судьбы — желаниям пришла пора исполниться.

Козероги

Козероги привыкли больше думать о других, чем о себе. Забота и эмпатия отольются им уже в декабре. Они могут получить то, о чем так давно мечтали. Однако из всех своих желаний нужно выбрать только одно — зато самое сокровенное. Оно-то и сбудется, пишет Sm News.

Рыбы

Рыбы спокойны и уравновешены, они знают, чего хотят, поэтому готовы ждать этого долго и терпеливо. Это касается как поиска второй половинки, так и идеальной работы или дорогого подарка. Но в этом декабре им стоит пойти на поводу собственных желаний и начать бороться за них. А в ответ, стоит им только пожелать, Вселенная готова исполнить их фантазии. Так что мечтать стоит масштабнее — чтобы не разочароваться, когда желание сбудется.

Ранее 5-tv.ru писал, какие детские мечты с «Елки желаний» обещал выполнить Владимир Путин.

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