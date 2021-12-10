Знамение Богородицы: что можно и что нельзя делать 10 декабря

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Светлана Александрова
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В народе это еще и Романов день, когда почитают святого, помогающего женщинам зачать ребенка.

Знамение Богородицы: что можно и что нельзя делать 10 декабря

Фото: Соцсети

Православная церковь отмечает 10 декабря праздник Знамения Пресвятой Богородицы. В этот день верующие чтят икону, которая называется «Знамение» и изображает Богородицу с младенцем, сидящим на ее коленях, и молитвенно поднятыми руками. По преданию, эта икона спасла жителей Великого Новгорода во время осады войсками суздальского князя Андрея Боголюбского в период междоусобных войн в 1170 году, пишет ytro.news.

Как гласит легенда, архиепископ Новгородский Илия услышал ночью дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения образ Пресвятой Богородицы и вынести его на крепостную стену. Когда горожане сделали это, враги пустили в них тучу стрел, но ни одна из них не попала в икону. При этом из глаз Богоматери потекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. В это время врагов охватил необъяснимый ужас, и они начали биться друг с другом. Новгородцам оставалось только преследовать бегущих, и они победили.

В память о чудесном заступничестве в Великом Новгороде был учрежден праздник Знамения Божией Матери, который позже стала праздновать вся православная церковь. А многочисленные списки с той самой иконы Знамения известны по всей России. Многие из них, как говорят, тоже прославились чудесами.

В этот же день православные чтят память святого Романа Антиохийского, который прославился невероятной набожностью, аскетичным образом жизни и даром исцеления, особенно от бесплодия.

Что можно делать 10 декабря:

На Знамение обычно молятся Пресвятой Богородице о прекращении войн и вражды, а также о мирном разрешении любых конфликтов. А также в этот день можно попросить защиту от клеветы, завистников и от воров. Молятся, кроме прочего, о прекращении стихийных бедствий.

Супружеским парам, которые никак не могут зачать ребенка, следует в этот день попросить о помощи у святого преподобного Романа.

Что нельзя делать 10 декабря:

В народе издавна считали, что в этот день не следует пускать в дом бедных и больных, чтобы их хвори и нищета не задержались в жилище на целый год.

Кроме того, шить и вышивать 10 декабря считается плохой приметой, лучше вообще не заниматься рукоделием и тяжелой работой.

Приметы:

Если в ночь на 10 декабря звезды на небе сияют ярко, предстоят морозы, а если тускнеют, дело идет к оттепели.

Если воробьи поутру громко чирикают, скоро потеплеет.

Если дым из трубы поднимается к небу — это к сильным морозам, если дым стелется к земле, будет оттепель.

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