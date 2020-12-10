Пасынок Джигарханяна рассказал о последнем разговоре с отцом перед смертью

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Карина Бернтгольц
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Степан объяснил, почему не смог приехать на похороны родителя.

Пасынок Джигарханяна рассказал о последнем разговоре с отцом перед смертью

Фото: Instagram @st_jigar

Пасынок народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан в интервью на передаче на Первом канале объяснил, почему не пришел на похороны звезды. После церемонии прощания поклонники ополчились с критикой на мужчину, однако, как выяснилось, за таким решением стояли сложные обстоятельства.

«Я получил эту новость в пятницу вечером, прямо перед выходными днями а, как известно, для путешествий между странами нужны паспорта. <…> А такие документы — это обычная практика в Америке — я забрасываю в банковскую ячейку. У меня не было никакой возможности получить паспорт», — признался пасынок артиста.

Степан рассказал, что общался с отцом за несколько дней до его смерти и «ничто не предвещало беды».

«Общались на простые бытовые темы, простые вопросы, простые ответы. Обычный семейный разговор», — поделился герой программы.

Пасынок Джигарханяна добавил, что в ходе беседы с отцом он не чувствовал, будто народный артист предчувствует скорую трагедию. Известие о смерти звезды для Степана стало полной неожиданностью.

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