Петербуржец полез целовать лошадь, а она откусила ему кончик носа

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Нюра Незванова
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Инцидент произошел на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского.

Фото, видео: Depositphotos / Demian; 5-tv.ru

Чересчур любвеобильный житель Петербурга зачем-то полез с поцелуями к лошади, которая вместе с наездницей прогуливалась по центру города поздно вечером 9 декабря. Несмотря на предостережения девушки, о том, что тактильный контакт с животным может быть опасен, подвыпивший мужчина решил продемонстрировать лошади все свои чувства. За что и поплатился — животное укусило петербуржца за нос.

Мужчину увезли в больницу, где ему ампутировали кончик носа. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства этой истории уточняются.

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