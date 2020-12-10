Оставшийся без носа петербуржец назвал условие, при котором простит лошадь

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Нюра Незванова
Эксклюзив 2 646

Молодой человек рассказал 5-tv.ru о своем самочувствии после встречи с животным в центре Петербурга.

Фото, видео: www.globallookpress / Evgeniy Kanaev; 5-tv.ru

Житель Петербурга по имени Василий, которому лошадь откусила кончик носа, рассказал, при каком условии не будет обращаться в правоохранительные органы и постарается забыть о случившемся с ним инциденте.

«Я хочу компенсацию для восстановления носа», — пояснил молодой человек.

Он признался, что находится в подавленном и уставшем состоянии после произошедшего.

«Если честно я бы хотел компенсации за вот эти мои проблемы и я тогда не буду никаких заявлений писать. Я уже хотел даже страницу (в соцсети — Прим. ред.) удалять», — признался мужчина.

По словам друга пострадавшего, врачам удалось пришить пострадавшему ампутированный лошадью кончик носа. Несмотря на это, прогнозы медиков неутешительные. Специалисты дают всего лишь 10% вероятности, что фрагмент приживется.


Необычное ЧП произошло в ночь на 10 декабря. Ранее появилась информация, что молодой человек полез с поцелуями к лошади, однако животное отреагировало агрессивно и откусило петербуржцу кончик носа. Друг пострадавшего опроверг эту информацию. Он утверждает, что друг просто хотел погладить животное.

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