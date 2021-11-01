Комаровский объяснил, почему потеря обоняния при COVID-19 опасна для жизни

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский призывает к бдительности: один из самых распространенных симптомов коронавируса таит в себе смертельную опасность. По его мнению, несоблюдение мер предосторожности при потере обоняния может повлечь непредсказуемые последствия.

«Есть две ситуации, когда отсутствие обоняния реально угрожает нашей жизни. Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов», — сказал доктор.

Поэтому, убеждает зрителей врач, необходимо тщательно проверять все, что зараженный COVID-19 планирует положить на стол. Если возникают сомнения, лучше попросить близких убедиться, что еда свежая, и риск отравления отсутствует. Кроме того, нарушение обоняния может привести к пожару и другим бытовым происшествиям.

«Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа», — предупредил телеведущий на своем YouTube-канале.

В период отопительного сезона людям, которые проходят курс лечения от коронавируса дома, или еще не восстановились от последствий перенесенной инфекции, следует чаще проверять газовое оборудование или установить датчики дыма. По словам Комаровского, эти простые советы действительно могут спасти жизнь многим людям, поэтому не стоит ими пренебрегать.

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