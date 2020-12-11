Звезда «Вечного зова» и «России молодой»: ушел из жизни Николай Иванов

Жизненный путь звезды сериала «Вечный зов» Николая Иванова оборвался в возрасте 77 лет. Народный артист России скончался после продолжительной болезни от сердечной недостаточности.

Советским и российским зрителям Николай Иванов запомнился по ролям в фильмах «Красная палатка», «Барышня-крестьянка», «Море в огне», «Обрыв», «Встретимся в метро», «Гум-гам», «Сошедшие с небес», «Фартовый», «Линия Марты» и другим. Актер начал сниматься в кино с 1960 годов, сыграв за всю жизнь около 40 ролей. Особенно же он полюбился зрителям в роли Федора Апраксина в историческом сериале «Россия молодая» и в главной роли Ивана Савельева в знаменитой семейной саге «Вечный зов». За эту работу актер удостоился Государственной премии СССР.

Родился будущий актер в Тихвине 22 января 1943 года. Отучившись в драматической студии при Ленинградском ТЮЗе, в 1963 году он стал актером этого театра и служил в нем до конца дней. Среди ролей Николая Иванова были Иван в «Коньке-горбунке», Гэндальф в «Балладе о славном Бильбо Бэггинсе», Николай II в «После казни прошу…».

Всего же за годы работы в ТЮЗе артист сыграл около 150 ролей, в том числе Бориса Годунова и Самозванца в «Борисе Годунове» и Горацио в «Гамлете». Последней театральной работой Николая Иванова стала постановка «Близкие друзья» Елизаветы Бондарь по повести Евгения Водолазкина.

Два года назад Николаю Иванову была присуждена специальная премия Номинационного совета петербургского театральной премии «Золотой софит» «За уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга».

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