Иммунолог объяснил, как избежать тяжелой формы коронавируса
По словам академика РАН Александра Караулова, в период пандемии важно держать иммунитет «в полной боевой готовности».
Фото: depositphotos / halfpoint; 5-tv.ru
Иммунная система человека борется со многими болезнями, в том числе и коронавирусной инфекцией. Мы часто можем слышать, что COVID-19 у одних людей протекает бессимптомно, а у других — в тяжелой форме. Такая избирательность во многом зависит от того, насколько иммунитет подготовлен к защите организма, рассказал в интервью «АиФ» академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского Университета Александр Караулов. По его словам, в период пандемии особенно важно держать иммунитет «в полной боевой готовности».
«Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний. Клинический опыт убеждает нас в том, что любой организм должен быть готов к встрече с возбудителем. Шанс благополучного выздоровления определяется состоянием организма, в том числе и иммунной системы», — отметил медик.
По словам доктора Караулова, для укрепления иммунитета большое значение имеет употребление витаминов. Кроме того, очень важным фактором является здоровый сон.
«Важно избегать и стрессовых ситуаций, стараться меньше смотреть телевизор. И конечно, если заболели, нужно четко выполнять инструкции врача, держать под контролем хронические заболевания, что также поможет избежать тяжелых форм коронавирусной инфекции», — советует ученый.
Ранее 5-tv.ru писал, что врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как уменьшить риск заражения коронавирусом в транспорте и других закрытых помещениях с большим количеством людей.
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