«Много страдал, много грешил»: Екатерина Васильева об ушедшем из жизни Гафте

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Анна Васильева
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Она отметила, что актер был гениальным человеком.

Фото, видео: www.globallookpress / Genrietta Peryan, Vladimir Myshkin; 5-tv.ru

Тема:
Умер Валентин Гафт

Советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева рассказала 5-tv.ru о том, каким человеком при жизни был ведущий актер театра «Современник» Валентин Гафт. Васильева отметила, что они с артистом были очень близки.

«Смерти нет, я это знаю, Валя это тоже знал. Тяжело даже говорить. На самом деле, как ни странно, он был мне очень близким человеком. Я его очень любила. Он был добрый и гениальный человек. Царство ему небесное. Он много страдал, много грешил, конечно», — сказала артистка.

Также Екатерина Васильева принесла соболезнования всем родственникам и друзьям актера.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Впервые он появился в фильме «Убийство на улице Данте». За плечами актера множество ролей в кино, в том числе в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные» и «О бедном гусаре замолвите слово…». С 70-х годов и до конца своих дней Гафт служил в театре «Современник».

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался Валентин Гафт. Актер шел из жизни на 86-м году жизни. Печальную новость о смерти актера сообщила его супруга.

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