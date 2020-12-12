«Много страдал, много грешил»: Екатерина Васильева об ушедшем из жизни Гафте
Она отметила, что актер был гениальным человеком.
Фото, видео: www.globallookpress / Genrietta Peryan, Vladimir Myshkin; 5-tv.ru
Советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева рассказала 5-tv.ru о том, каким человеком при жизни был ведущий актер театра «Современник» Валентин Гафт. Васильева отметила, что они с артистом были очень близки.
«Смерти нет, я это знаю, Валя это тоже знал. Тяжело даже говорить. На самом деле, как ни странно, он был мне очень близким человеком. Я его очень любила. Он был добрый и гениальный человек. Царство ему небесное. Он много страдал, много грешил, конечно», — сказала артистка.
Также Екатерина Васильева принесла соболезнования всем родственникам и друзьям актера.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Впервые он появился в фильме «Убийство на улице Данте». За плечами актера множество ролей в кино, в том числе в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные» и «О бедном гусаре замолвите слово…». С 70-х годов и до конца своих дней Гафт служил в театре «Современник».
Ранее 5-tv.ru писал, что скончался Валентин Гафт. Актер шел из жизни на 86-м году жизни. Печальную новость о смерти актера сообщила его супруга.
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