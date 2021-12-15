Куда поставить и как украсить елку, чтобы сбылись желания — совет астролога

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 3 932

Есть определенные места в квартире, где символ праздника сможет привлечь положительную энергию.

Фото, видео: Depositphotos / evgenyataman; 5-tv.ru

От того, в какой части дома вы поставите праздничную елку, может зависеть, насколько успешным и богатым будет год. Астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала в беседе с 5-tv.ru, как активизировать положительную энергию, правильно расположив символ Нового года.

«Для привлечения финансового успеха, дополнительной прибыли, продвижения в карьере подойдут такие секторы, как Запад и Северо-Запад. Найдите эти секторы в вашей квартире или комнате и поставьте туда вашу елочку 27 декабря», — рассказала эксперт.

Создавая активность в этом месте, включая новогодние огни, вы получите дополнительную поддержку высших сил. Цвета, подходящие для украшений: красный, белый, серебряно-желтый.

«Для обучения, заработка и продвижения через интеллектуальный труд вам подойдет Северо-Восток», — поделилась специалистка.

Нарядить елку для вышеуказанных благ можно 15 или 31 декабря - для этого подойдут украшения цвета серебра или золота, а также светлых оттенков.

«Для тех, кто хочет привлечь романтическую удачу, подойдет юго-западный сектор. Поставьте туда вашу красавицу, включите огни, нарядите в красный или зеленый цвет 23 или 31 декабря», — рассказала Егорова.

Гирлянды необходимо включать именно в указанные даты. Поставить деревце можно и в другие места квартиры, нарядив ее в серебристый, белый и золотистые цвета, но не рекомендуется там жечь свечи и подключать электрические украшения. При этом самыми негативными секторами являются Восток и Юг.

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