«Потеряла сознание от боли»: певица Слава сломала руку в лесу
Артистку готовят к серьезной операции.
Фото, видео: Instagram @nastya_slava, 5-tv.ru
Певица Слава попала в больницу с серьезным переломом. Эту информацию подтвердила 5-tv.ru ее концертный директор Олеся Подлесная.
«Она по лесу шла, неудачно упала. Сначала подумала, что ничего нет, а потом потеряла сознание от боли, пришла в себя, вызвала скорую», — рассказала она.
Врачи диагностировали у Анастасии Сланевской (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) перелом костей плеча. Сейчас ее готовят к сложной операции — в руке очень много костных осколков.
«Надеюсь, что у нас врачи хорошие, сделают хорошую операцию, и срастется все нормально», — отметила Подлесная.
По словам представительницы Славы, у певицы из-за травмы отменилось выступление на «Золотом граммофоне». Остается ждать прогнозов специалистов о состоянии артистки.
Ранее 5-tv.ru писал, почему певица Слава не хочет замуж.
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