«Потеряла сознание от боли»: певица Слава сломала руку в лесу

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 874

Артистку готовят к серьезной операции.

Фото, видео: Instagram @nastya_slava, 5-tv.ru

Певица Слава попала в больницу с серьезным переломом. Эту информацию подтвердила 5-tv.ru ее концертный директор Олеся Подлесная.

«Она по лесу шла, неудачно упала. Сначала подумала, что ничего нет, а потом потеряла сознание от боли, пришла в себя, вызвала скорую», — рассказала она.

Врачи диагностировали у Анастасии Сланевской (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) перелом костей плеча. Сейчас ее готовят к сложной операции — в руке очень много костных осколков.

«Надеюсь, что у нас врачи хорошие, сделают хорошую операцию, и срастется все нормально», — отметила Подлесная.

По словам представительницы Славы, у певицы из-за травмы отменилось выступление на «Золотом граммофоне». Остается ждать прогнозов специалистов о состоянии артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, почему певица Слава не хочет замуж.

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