В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6 — видео
Подземные толчки ощущались в ряде районов республики.
Фото, видео: Depositphotos / albund; Youtube / ЖЕНЩИНА С ПРЕТЕНЗИЕЙ
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чеченской Республике. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, подземные толчки были зафиксированы в 0.30 по московскому времени.
Согласно данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, эпицентр находился в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров. Толчки ощущались жителями республики в ряде районов. Землетрясение продолжалось несколько секунд.
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. В квартирах и домах качались люстры, и дрожала мебель. Других подробностей инцидента на момент публикации материала нет. Пользователи социальных сетей пишут, что подземные толчки также чувствовались в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — последствия четырех мощных подземных толчков на Байкале.
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