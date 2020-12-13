Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чеченской Республике. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, подземные толчки были зафиксированы в 0.30 по московскому времени.

Согласно данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, эпицентр находился в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров. Толчки ощущались жителями республики в ряде районов. Землетрясение продолжалось несколько секунд.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. В квартирах и домах качались люстры, и дрожала мебель. Других подробностей инцидента на момент публикации материала нет. Пользователи социальных сетей пишут, что подземные толчки также чувствовались в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — последствия четырех мощных подземных толчков на Байкале.