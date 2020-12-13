Петросяну предрекли развод с Брухуновой из-за новой помощницы
Экс-ведущий «Дома-2» Антон Беккужев считает, что брак юмориста может ждать судьба скандального союза Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Бывший ведущий телепроекта «Дом-2» и блогер Антон Беккужев не исключает, что история любви Евгения Петросяна к молодой помощнице может повториться. Только теперь не с Татьяной Брухуновой, которая после совместной работы стала его женой и мамой его сына, а с новой ассистенткой Александрой Скобцевой.
«Публика тут же стала сравнивать Скобцову и Брухунову, которые похожи как две капли воды. А некоторые и вовсе стали судачить о том, что Александра может отбить Петросяна у новой жены, мол, Татьяна рискует повторить судьбу Елены Степаненко», — считает Беккужев.
По мнению ведущего, в свои 75 лет Евгений Ваганович остается лакомым кусочком для молодых охотниц-соблазнительниц, ведь его состояние оценивается в полтора миллиарда рублей.
«Уверен, что об Александре Скобцовой мы услышим еще не раз. Если девушка является карьеристкой и ради своего личного счастья и благополучия готова идти по головам, то она однозначно будет делать попытки стать новой музой Петросяна. Другой вопрос, поддастся ли на такие возможные уловки сам Евгений Ваганович», — цитирует его Дни.ру
Блогер уверен, что юмористу стоит быть осторожным с новой сотрудницей, чтобы не повторить судьбу актера Армена Джигарханяна. Для того брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской ничем хорошим не закончился, хотя поначалу влюбленные только и твердили о высоких чувствах. Беккужев посоветовал Петросяну составить брачный контракт, чтобы обезопасить себя на случай вероятного развода и не потерять ценное имущество.
Ранее 5-tv.ru публиковал признания Евгения Вагановича относительно сплетен, связанных с зачатием его сына Вагана, а также рассказывал, каким знаменитый артист видит отцовское счастье.
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