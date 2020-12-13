Счастливое время перемен: астропрогноз на неделю с 14 по 20 декабря

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 308

Астролог Алена Никольская предостерегает от грусти и лени, напоминая о том, как важно просто радоваться жизни.

Фото, видео: Depositphotos / stevanovicigor; 5-tv.ru

Все меньше времени остается до Нового года, поэтому важно завершить большие проекты и начатые дела, считают многие. Однако астролог Алена Никольская уверяет: у представителей разных знаков зодиака еще будет возможность разобрать кипы бумаг и выяснить отношения с окружающими. На грядущей же неделе важно расслабиться и просто получать удовольствие!

В беседе с 5-tv.ru эксперт отметила, что период с 14 по 20 декабря благоприятствует новым свершениям. И во многом, потому что планеты и звезды устраивают в небе настоящий вальс.

Так, в понедельник землян поджидает солнечное затмение — время перемен и приятных открытий. Во вторник Венера перейдет в свободный, авантюрный и оптимистичный знак Стрельца.

«Будем наслаждаться жизнью, собой и всеми приятными ситуациями! Если вы этого делать не будете, то жизнь просто вас заставит!» — уверяет Никольская.

17 и 19 декабря Сатурн и Юпитер поменяют знак на Водолея. Астролог называет это событие поистине эпохальным, поскольку в таком положении планеты просуществуют еще очень много времени. Также в субботу Меркурий перейдет из Стрельца в знак Козерога.

«У вас есть последняя возможность на этой неделе построить какие-то планы, с кем-то о чем-то договориться, пока Меркурий в Стрельце это сделать будет легко! А вот начиная с воскресенья, к вам уже будут относиться очень осторожно, аккуратно и даже подозрительно», — подчеркнула Алена.

По словам астролога, на грядущей неделе важно задаться целью, сесть и грамотно распланировать ближайшие дела. Если есть какие-то идеи — не стоит откладывать их до следующего года. Ведь именно сейчас есть шанс заручиться поддержкой сильных мира.

«Наступает новый период, когда наши идеи, действия, наши планы на жизнь будут получать второе дыхание. Помните: эра Водолея — это всегда новые возможности!» — заключила Алена Никольская.

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Счастливое время перемен: астропрогноз на неделю с 14 по 20 декабря

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