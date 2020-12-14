Молодая супруга бывшего участника кабаре-дуэта «Академия», продюсера Александра Цекало опубликовала в своем Instagram фотографию невероятно похудевшего мужа. Шоумен и 29-летняя модель и актриса Дарина Эрвин живут сейчас в США, в Лос-Анджелесе. Пара поженилась в 2019 году. Перед Рождеством семья отправилась выбирать елку на новогодний базар, где и был сделан снимок.

Как отмечает Teleprogramma.pro, 59-летний Александр Цекало давно не появлялся на публике, и хоть на фотографии его лицо закрыто маской, видно, что заметно помолодел и посвежел, а главное — избавился от лишних килограммов. После женитьбы на Дарине, которая младше него на 30 лет, шоумен явно старается держать себя в форме.

Instagram @darina.ervin

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, бывший муж Лолиты Милявской в течение 10 лет был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. У них есть сын Михаил и дочь Александра. Но в 2018 году Цекало стал появляться на публике с новой пассией Дариной Эрвин, а вскоре объявил о предстоящей свадьбе, которая в конце концов состоялась в Беверли-Хиллз втайне от прессы.