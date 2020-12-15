Фанаты бьют тревогу: уехавшая в Черногорию Елена Корикова не выходит на связь

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Рита Цветкова
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Звезда сериала «Бедная Настя» стала все реже появляться на публике в последние два года.

Фанаты бьют тревогу: уехавшая в Черногорию Елена Корикова не выходит на связь

Фото: Instagram @korikova_official

Фанаты переживают о судьбе актрисы Елены Кориковой, которая после переезда в Черногорию стала все реже баловать их своим вниманием. В последний раз она показала свежее фото в Instagram в конце сентября, и с тех пор от нее ни весточки.

На Балканы артистка уехала уже давно — там она приобрела шикарный дом и наслаждается прибрежными красотами. Также известно, что год назад звезда сериалов «Бедная Настя» и «Барышня-крестьянка» вышла замуж, однако имя избранника женщина держит в секрете, скрывая личную жизнь от прессы.

При этом прежние романы знаменитости бурно обсуждались публикой — в списке кавалеров числятся коллеги по цеху Дмитрий Рощин и Даниил Страхов, оператор Максим Осадчий и режиссер Сергей Черных, с которым она познакомилась на съемках картины «Путь самца».

Как пишет KP.RU, Рощин, от которого Корикова родила сына, так и не привел возлюбленную в ЗАГС. Елена стала матерью-одиночкой, а Дмитрий позже принял сан священника и дал жизнь еще восьмерым детям. Со своим первенцем он не общается.

Ранее 5-tv.ru публиковал признание актрисы о том, кто виноват в ее исчезновении с экранов и большой сцены.

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