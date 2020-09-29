«Пропавшая без вести» Елена Корикова появилась в сети с новыми снимками
Звезда «Бедной Насти» крайне редко выходит на связь со своими поклонниками.
Фото, видео: Instagram @korikova_official
Актриса Елена Корикова известна зрителю по роли в сериале «Бедная Настя». Последним крупным проектом, в котором она участвовала, был сериал «Шелест». После его закрытия в 2018 году Корикова пропала с экранов ТВ и стала куда реже появляться даже в своем микроблоге в Instagram, чем ни на шутку напугала фанатов.
Серия свежих снимков в аккаунте знаменитости обрадовала ее небольшую, но преданную аудиторию. На фото белокурая 48-летняя Елена изображена на заднем сидении автомобиля. Девушка одета в стильный лук в осенних тонах.
«Для тех, кто соскучился, напоминаю о себе», — подписала Елена серию фотографий.
Реакция фанатов не заставила себя долго ждать. В комментариях под публикацией фолловеры отметили, как они рады «возвращению» звезды, а также спросили, куда она пропадала на столько долгий период времени.
«Надеемся, у вас все хорошо. Соскучились по вам»
«Какое счастье видеть вас»
«Наконец-то дождались нашу красавицу Леночку»
«Где же вы были все это время. Почему не заходите сюда?» — написали поклонники Кориковой.
Актриса крайне редко радует подписчиков своего аккаунта свежими снимками, например, последнюю фотографию знаменитость опубликовала почти четыре месяца назад. Несмотря на это, фанаты не отписываются от профиля Елены, а с нетерпением ждут ее новых снимков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Глухаря» обвинили в домашнем насилии.
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