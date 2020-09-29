«Пропавшая без вести» Елена Корикова появилась в сети с новыми снимками

Актриса Елена Корикова известна зрителю по роли в сериале «Бедная Настя». Последним крупным проектом, в котором она участвовала, был сериал «Шелест». После его закрытия в 2018 году Корикова пропала с экранов ТВ и стала куда реже появляться даже в своем микроблоге в Instagram, чем ни на шутку напугала фанатов.

Серия свежих снимков в аккаунте знаменитости обрадовала ее небольшую, но преданную аудиторию. На фото белокурая 48-летняя Елена изображена на заднем сидении автомобиля. Девушка одета в стильный лук в осенних тонах.

«Для тех, кто соскучился, напоминаю о себе», — подписала Елена серию фотографий.

Instagram @korikova_official

Реакция фанатов не заставила себя долго ждать. В комментариях под публикацией фолловеры отметили, как они рады «возвращению» звезды, а также спросили, куда она пропадала на столько долгий период времени.

«Надеемся, у вас все хорошо. Соскучились по вам»

«Какое счастье видеть вас»

«Наконец-то дождались нашу красавицу Леночку»

«Где же вы были все это время. Почему не заходите сюда?» — написали поклонники Кориковой.

Актриса крайне редко радует подписчиков своего аккаунта свежими снимками, например, последнюю фотографию знаменитость опубликовала почти четыре месяца назад. Несмотря на это, фанаты не отписываются от профиля Елены, а с нетерпением ждут ее новых снимков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Глухаря» обвинили в домашнем насилии.