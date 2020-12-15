Власти Петербурга закрыли жуткий квест с «расчлененкой» — видео
Организаторы интеллектуального вида игровых развлечений незаконно использовали цокольный этаж и подвал жилого дома на улице Джамбула в центре Северной столицы.
Фото, видео: Комитет по контролю за имуществом СПб
Специалисты Комитета по контролю за имуществом (ККИ) правительства Петербурга закрыли жуткий квест с «расчлененкой». Как сообщили 5-tv.ru представители ведомства, организаторы интеллектуального вида игровых развлечений взяли в субаренду помещение площадью 220 квадратных метров на цокольном этаже и в подвале жилого дома на улице Джамбула.
Для прохождения квеста был создан необходимый антураж — все стены залиты «кровью», под потолками висели «руки, ноги и ребра», на стенах были закреплены окровавленные пилы и топоры.
В ходе рейда выяснилось, что организаторы не имели правоустанавливающих документов на помещение.
«В отношении указанного помещения договоров аренды с городом не заключалось. Пользователю было выдано уведомление о необходимости добровольного освобождения помещения, для чего был предоставлен достаточный срок. Однако, уведомление организация проигнорировала и продолжила незаконно использовать городской объект», — говорится в сообщении ведомства.
Под контролем сотрудников «Центра повышения эффективности использования государственного имущества» организаторы квеста были вынуждены вынести из помещения оборудование и «расчлененку».
«Кровавые» в прошлом подвал и цокольный этаж передадут в пользование религиозной организации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что душившим школьников на квесте «маньяком» оказалась актриса.
Власти Петербурга закрыли жуткий квест с «расчлененкой» — видео
Комитет по контролю за имуществом СПб
Комитет по контролю за имуществом СПб
Комитет по контролю за имуществом СПб
Комитет по контролю за имуществом СПб
Комитет по контролю за имуществом СПб
Комитет по контролю за имуществом СПб
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