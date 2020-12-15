Власти Петербурга закрыли жуткий квест с «расчлененкой» — видео

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Василий Заика
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Организаторы интеллектуального вида игровых развлечений незаконно использовали цокольный этаж и подвал жилого дома на улице Джамбула в центре Северной столицы.

Фото, видео: Комитет по контролю за имуществом СПб

Специалисты Комитета по контролю за имуществом (ККИ) правительства Петербурга закрыли жуткий квест с «расчлененкой». Как сообщили 5-tv.ru представители ведомства, организаторы интеллектуального вида игровых развлечений взяли в субаренду помещение площадью 220 квадратных метров на цокольном этаже и в подвале жилого дома на улице Джамбула.

Для прохождения квеста был создан необходимый антураж — все стены залиты «кровью», под потолками висели «руки, ноги и ребра», на стенах были закреплены окровавленные пилы и топоры.

В ходе рейда выяснилось, что организаторы не имели правоустанавливающих документов на помещение.

«В отношении указанного помещения договоров аренды с городом не заключалось. Пользователю было выдано уведомление о необходимости добровольного освобождения помещения, для чего был предоставлен достаточный срок. Однако, уведомление организация проигнорировала и продолжила незаконно использовать городской объект», — говорится в сообщении ведомства.

Под контролем сотрудников «Центра повышения эффективности использования государственного имущества» организаторы квеста были вынуждены вынести из помещения оборудование и «расчлененку».

«Кровавые» в прошлом подвал и цокольный этаж передадут в пользование религиозной организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что душившим школьников на квесте «маньяком» оказалась актриса.

Власти Петербурга закрыли жуткий квест с «расчлененкой» — видео

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Комитет по контролю за имуществом СПб

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Комитет по контролю за имуществом СПб

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Комитет по контролю за имуществом СПб

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Комитет по контролю за имуществом СПб

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Комитет по контролю за имуществом СПб

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Комитет по контролю за имуществом СПб

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